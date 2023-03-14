AKTOB Başkanı Kavaloğlu: "2023 yılının geçtiğimiz yıla göre daha iyi geçeceğinin sinyalini aldık"

Dünyanın en büyük turizm Fuarı ITB Berlin’de yoğun temaslarda bulunan AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Berlin’de yaptığımız görüşmeler neticesinde aldığımız en önemli sinyal, 2023 yılının geçtiğimiz yıla göre daha iyi geçeceği yönünde oldu" dedi.

Bu yıl 3 gün süren ITB Berlin, sadece ticari ziyaretçiler tarafından takip edildi. Türk turizmciler fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından kiralanan 550 metrekarelik alanda yerini aldı. Ayrıca Türk Hava Yolları (THY) gibi Türkiye’nin büyük şirketlerinin yanında ülkenin önemli otel zincirleri ile sağlık turizm şirketleri de fuarda stant kiralayarak tanıtımlarını gerçekleştirdi.

Dünya turizminde trendlerin belirlendiği, sezonun şekillendiği ITB Berlin’de Türkiye alanı yoğun ilgi gördü ve katılım son derece yüksek oldu. ITB Berlin Turizm Fuarı’na, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Fuarda yoğun temaslarda bulunan Kaan Kavaloğlu, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "ITB Berlin Avrupa kaynak pazarlarından sezona yönelik verileri ve talep eğilimlerini bire bir alabildiğimiz bir fuar. Berlin’de yaptığımız görüşmeler neticesinde aldığımız en önemli sinyal, 2023 yılının geçtiğimiz yıla göre daha iyi geçeceği yönünde oldu. Hem Almanya hem de Birleşik Krallık’tan önemli artışlar olacağını öngörüyoruz. Tüm Avrupa kaynak pazarı ülkelerde de talep eğilimleri yukarı ivmede devam ediyor" diye konuştu.

"Rezervasyonların yükselerek devam edeceğini bekliyoruz"

Kaan Kavaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genel olarak erken rezervasyonların sona ermesi nedeni ile Şubat ayında yaşanan düşüş Mart ayında yeniden yükseliş trendine girdi. Herhangi bir olumsuz gelişme olmaması durumunda rezervasyonların yükselerek devam edeceğini bekliyoruz. Görüştüğümüz tur operatörleri deprem nedeni ile üzüntülerini ifade ederek, yaraların sarılması yönünde ekonomik destek sağlayacak turizm gelirinin artması için özel çaba göstereceklerini ifade ettiler. Ülke olarak çabalarımız aldığımız yaranın bir an önce sarılması yönündedir. Sektör olarak bu yoğun duygular içinde motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız."