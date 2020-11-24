Aktif rasyo kaldırıldı; dolar kuruna anında etki etti

Ekonomi yönetiminin değişimi ve piyasalara verilen olumlu mesajlar ve faiz kararı derken Türk Lirası'nda yaşana güçlü değer artışı bu hafta tersine döndü. Haftanın ilk gününde dolar/TL, geçtiğimiz hafta gördüğü iki ayın en düşük seviyesi olan 7,50'nin yüzde 6 üzerine koydu ve 7,95'e kadar tırmandı. Döviz kurları bu sabah da benzer seviyelerde seyrederken BDDK'dan bir normalleşme hamlesi daha geldi. BDDK, aktif rasyosu düzenlemesinden 31 Aralık itibarıyla vazgeçileceğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte kurlarda ani bir geri çekilme yaşandı. Dolar/TL, 7,94'lerden 7,87'ye kadar inerken euro/TL 9,41'den 9,30'a geriledi.

Saat 10:40 itibarıyla, dolar/TL 7,8820'den; euro/TL ise 9,3425'ten el değiştiriyordu.

İki yıl aradan sonra ilk kez 10 yıllık ihale

Yurt içi piyasalarda Merkez Bankasının 475 baz puan faiz artırımının ardından bugün gerçekleştirilecek olan 10 yıllık tahvil ihalesi izlenecek. Hazine yeni gösterge olacak 10 yıl (3.640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili ilk kez piyasaya sunacak. Hazine 2 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez 10 yıllık ihaleye çıkıyor ve vade ilk kez 2030'lu yıllara uzuyor. Hazine en son 2018 Temmuz ayında 10 yıllık sabit kuponlu, bir sonraki ay ise TÜFE'ye endeksli ihaleler düzenlemişti. Yeni tahvilin itfa tarihi 13 Kasım 2030 olacak.

Yine bugün 7 yıl (2.548 Gün) vadeli değişken faizli tahvil de ilk kez satılacak. Tahvil 17 Kasım 2027 itfa tarihli olacak. 6 Ayda bir kupon ödemeli iki tahvilin de valörü 25 Kasım Çarşamba olarak belirlendi.

Petrol 50 dolara yaklaşıyor; altın 4 ayın dibinde

Petrol fiyatları, Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın ardından AstraZeneca-Oxford Üniversitesi'nin de koronavirüs karşı iddialı bir aşı ortaya koymasının etkisi ile 46 doları aşarak Mart ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Altın fiyatları ise aşıyla birlikte salgına dair belirsizliklerin azalmasıya 4 ayın en düşük seviyesi olan 1.821 dolara geriledi.

Küresel piyasalarda neler takip edilecek?

Yurt dışında Japonya Merkez Bankası(BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda (15.00), Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde (17.00), St.Louis Fed Başkanı James Bullard (15.00-19.00), New York Fed Başkanı John Williams (20.00) ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) Philip Lane(20.30) konuşacaklar.



ABD'de çok önemli bir veri bulunmazken, konut tarafında FHFA ve S&P Case Shiller verileri(17.00), endeks tarafında Richmond Fed imalat ve Conferance Board tüketici güven (18.00) izlenecek.

Almanya'da 3.çeyrek final büyüme ve Ifo endeksleri takip edilecek.