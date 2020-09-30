Aktif Bank’tan yepyeni bir teknoloji ortaklığı

Aktif Bank’ın, Hitachi ve Mitsubishi Corporation ile oluşturduğu ortaklık, başta siber güvenlik ve biyometrik doğrulama olmak üzere yeni teknoloji çözümlerinin, Türkiye’deki ve önümüzdeki dönemde civar ülkelerde günlük hayatı kolaylaştırıcı alanlarda kullandırılmasını hedefliyor. Ortaklık, biyometrik tanıma ve kimlik doğrulama teknolojileri, kripto imzalama ve siber güvenlik çözümleri alanında Hitachi’nin halihazırda piyasada bulunan çözümlerinin kullanım alanının genişletilmesinin yanı sıra Hitachi’nin geliştirdiği ve yakın zamanda piyasaya sunulacak VeinID-Five® teknolojisinin münhasırlığını da elinde bulunduracak.

Özel bir donanıma ihtiyaç duymayan, bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazların kamerası vasıtasıyla kişiye ait el damar izini okuyan VeinID-Five® teknolojisi sayesinde; Windows sistemlere giriş, şifre hatırlama, şifre yenileme, aralıklarla şifre değiştirme gibi kullanıcıları zorlayan ve zaman kaybına yol açan aşamalar kolaylaşıyor. Bilgisayar, cep telefonu gibi cihazların kamerasına kullanıcının basit bir el sallamayla elinin gösterilmesinin yeterli olacağı VeinID-Five® teknolojisi şifre, SMS mesaj, doğrulama için banka kartına ait soruları yanıtlama gibi güvenlik adımlarını geride bırakıyor. Fiziki temas gerektirmeyen VeinID-Five® teknolojisi temelli çözümler Windows10 ardından kısa bir süre içerisinde iOS ve Android cihazlar için de kullanıma sunulacak. Yeni müşteri edinimi ve mevcut müşterilerin kimlik doğrulama gereksinimleri için de ayrıca bir platform modeli hazırlanması planların içerisinde yer alıyor.

Serdar Sümer: Güvenli ve hızlı teknolojik çözüm

VeinID-Five® teknolojisini ilk etapta şirket bünyesinde kullanmaya başladıklarını belirten Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, “Dünyada yeni bir dönemi başlatacak bu teknolojiyi Türkiye’ye sunmanın heyecanını yaşıyoruz. VeinID-Five® teknolojisini kısa bir süre içerisinde dijital hayatın merkezine oturacak bir platform şeklinde sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Aktif Bank’ı ‘Bankacılık lisansına sahip bir fintech’ olarak tanımladıklarını belirten Serdar Sümer, “Birçok aşamalı giriş ve onay süreçleri artık VeinID-Five® teknolojisi sayesinde çok daha kolay ve yüksek güvenlikte gerçekleştirilebilecek. Hedeflediğimiz platform ile başta finans sektörü olmak üzere, e-ticaret, ulaşım, sağlık gibi ana sektörlerde de uzaktan müşteri edinim ve yönetimi sırasındaki kimlik doğrulama gereksinimleri karşılayacağımızı düşünülüyoruz” şeklinde konuştu.

Japonya’nın dijital teknolojilerini Türkiye’ye bağlayan köprüyü Aktif Bank’ın kuracağını sözlerine ekleyen Serdar Sümer, iki dev firmanın bu iş ortaklığı ile başka iş alanları ve coğrafyalarda da birlikte iş geliştirme arzusunda olduklarını belirtti.

Hitachi Güvenlik İş Birimi Genel Müdürü Ravi Ahluwalia Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer Mitsubishi Corporation Türkiye Genel Müdürü Kazuo Inada

Ravi Ahluwalia: Türkiye yeni teknolojileri hızla benimsiyor

Hitachi Güvenlik İş Birimi Genel Müdürü Ravi Ahluwalia, “Hitachi'de, ortaklarımız ile birlikte toplumdaki sorunları çözebilen ve topluma güç katan inovatif teknolojiler oluşturmak için çalışıyoruz.Yeni bir teknoloji merkezi olarak Türkiye, VeinID-Five'ın konuşlandırılması için ideal bir lokasyon…Ortaklarımızın yardımıyla bu teknolojinin Türkiye’de kısa bir süre içerisinde benimseneceğine inanıyoruz” dedi.

Hitachi Güvenlik İş Birimi Genel Müdürü Ravi Ahluwalia Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer Mitsubishi Corporation Türkiye Genel Müdürü Kazuo Inada

Kazuo Inada: Üç büyük ve güvenilir firma bir arada

Mitsubishi Corporation Türkiye Genel Müdürü Kazuo Inada üç firma arasında kurulan iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Böylesine büyük ve güvenilir şirketlerle bu ortaklığa başlamak heyecan verici. Ortak amacımız, hedeflenen coğrafyalarda birçok kuruluş ve son kullanıcılar tarafından kullanılabilen bir platform oluşturmak" şeklinde konuştu.