Aktif Bank’tan Cibuti ziyareti

Dış ticarette ihracatçılara bankacılık faaliyetlerinde destek olan Aktif Bank, Afrika’daki çalışmalarına devam ediyor. Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, bölgeye yaptığı seyahatte Cibuti Doğal Kaynaklardan Sorumlu Enerji Bakanı Yonis El Guedi’yi ziyaret etti. Buluşmada Cibuti ile Türkiye ilişkilerinin yanı sıra, bankacılık alanındaki iş birlikleri ve ülkenin enerji alanındaki çalışmaları konuşuldu.

Utku: Çalışmalarımız devam ediyor

Aktif Bank’ın Afrika kıtasında 275’ten fazla banka ile iş birliği yaptığını dile getiren Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, “İhracatçılarımıza Afrika kıtasında sunduğumuz imkanları, yaptığımız bu çalışmalar ile genişletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki günlerde, üzerinde çalıştığımız Afrika’ya yönelik dış ticaret platformu kamuoyunun hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz” dedi.