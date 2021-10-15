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Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay’ın yeni reklam filmi yayında: “Bankacılık şimdi N Kolay”
Türkiye’nin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi olarak faaliyetlerini sürdüren Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay, tüm bireysel bankacılık hizmetlerini tek çatı altında topladı. Bu kapsamda N Kolay’ın relansman kampanyası için çekilen yeni reklam filmi de yayına girdi. Filmde “Bankacılıkta hız, güven ve kazanç arayana N Kolay gelsin!” marka vaadi ve N Kolay’ın “çat” diye hayatımızda beliren ihtiyaçlara “şak” diye çözümler sunduğu vurgulanıyor. Bankacılığa yeni bir bakış açısı getirmeye odaklanan marka “Bankacılık şimdi N Kolay” sloganıyla tüketicilerle buluşuyor.
Ekonomi 15.10.2021, 13:34
Havas İstanbul imzalı reklam filminin prodüksiyonu Depo Film’e aitken yönetmen koltuğunda ise Elif Kalkan oturuyor. Kampanya tüm mecralarda ve ürün filmleriyle devam edecek.