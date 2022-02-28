Aktif Bank yurt dışındaki ilk Temsilcilik Ofisi’ni Doğu Afrika ülkesi Ruanda’da açtı:

Her geçen gün genişleyen bankacılık ağı ile dünya çapında bir servis sağlayıcı olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Aktif Bank, Afrika’daki konumunu daha da güçlendirecek bir yeniliğe imza atarak Ruanda’da Temsilcilik Ofisi açtı. Böylece ülkede ofis açan ilk yabancı sermayeli (Afrika dışı) ticari banka olma özelliğine erişen Aktif Bank, Doğu Afrika’da iş ortaklarıyla daha yakın temas içinde olabilecek ve Türk ihracatçılarına verdiği desteği daha da artırabilecek.

Bu açılım ile Afrika ve ülkemiz arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, “Aktif Bank olarak, 350’den fazla Afrika bankasıyla kurduğumuz muhabirlik ilişkisi sayesinde Türk ihracatçılarına dış ticaret çözümleri sunuyor, onların hayatını kolaylaştırıyoruz. Doğu Afrika ülkesi Ruanda’da açtığımız yeni Temsilcilik Ofisimiz ile de bu faaliyetlerimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Coğrafi konumu nedeniyle stratejik öneme sahip Ruanda, aynı zamanda önümüzdeki sene için yıllık yüzde 10 civarında beklenen büyüme oranı ile Afrika’nın kritik potansiyele sahip ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkedeki istikrarlı politik ve ekonomik ortama ek olarak, diğer Afrika ülkelerine erişim kolaylığı nedeniyle ilk açılımımızı Ruanda’nın başkenti Kigali’de yaptık. Hem Ruanda’da ofis açan ilk yabancı banka olmaktan hem de yurt dışındaki ilk ofisimizi bu güzel şehirde açmaktan mutluluk ve heyecan duyuyoruz” dedi.