Aktif Bank Metaverse’e girdi! Decentraland’de yerini alan ilk Türk bankası oldu

Hayatın her alanında müşterilerinin yanında olan dijital bankası N Kolay ile yakın gelecekte kullanıcılarına Metaverse’te de platforma uygun biçimde projeler geliştirmeyi amaçlayan Aktif Bank, ayrıca Decentraland’deki kendine ait alanında spor ve eğlence platformu markası Passo ile yepyeni bir etkinlik deneyimine kapılarını açacak.

Decentraland’de yer alan ilk ve tek Türk bankası olmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu, “Son dönemde hızla hayatımıza giren ve önümüzdeki dönemde bu yerini ivmelenerek artıracak olan Metaverse’te, Aktif Bank olarak aksiyonlarımızı almaya başladık. Bizim için önemli olan müşterilerimize dokunabileceğimiz ve daha iyi, yeni deneyimler yaratabileceğimiz her alanda varlık gösterebilmek. Dijitalleşme kasımızın gücüne güvenerek, yaratıcılığın sınırlarını zorlayacak olan bu evrende müşterilerimize Metaverse’ün dünyasına uygun farklı deneyimler sunmayı planlıyoruz. Hem N Kolay dijital bankamız hem de Passo uygulamamız ile bu dünyada kullanıcılarımızın yanında olacağız. Metaverse’te sağlayacağımız servisleri bu platforma ve bireylerin de bu platformdan beklentilerine göre şekillendirmeye, bu yeni evrenin DNA’sıyla örtüşecek biçimde kurgulamaya özen gösteriyoruz. Ayrıca 2 yıldır isim sponsorluğunu sürdürdüğümüz N Kolay İstanbul Maratonu ile ilgili de Metaverse’te çok yakında sürpriz projelerimiz olacak” dedi.