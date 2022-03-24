Aktif Bank Metaverse’de bir ilki gerçekleştirdi

Numanoğlu: “Pürüzsüz bir kullanıcı deneyimiyle gerçekleştirdiğimiz etkinliğe yüksek katılım oldu”

Metaverse’ün hayatımıza girmesiyle birlikte, birçok sektörde olduğu gibi bankacılıkta da yepyeni bir mecra ile karşı karşıya olduklarını belirten Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu, “Bu yeni dünyanın kapsayabileceği ve kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği farklı ürünler, hizmetler, finansal enstrümanlar ve deneyimler için Aktif Bank olarak erkenden çalışmaya başladık. Yakın zamanda Decentraland’de yer alan ilk ve tek Türk bankası olmuştuk. Hemen akabinde de dijital bankamız N Kolay ile isim sponsoru olduğumuz N Kolay İstanbul Yarı Maratonu basın buluşmasını, İBB ve Spor İstanbul iş birliğiyle iki tarafta da eş zamanlı ve aynı kurguda olacak şekilde düzenleyerek Metaverse’te de yapılmasını sağladık. Böylece spor alanında hem fiziki mekanda hem Metaverse’te senkronize gerçekleştirilen ilk basın toplantısına imza attık. Bu bizim için yenilikçi bir deneyim tasarlamanın yanı sıra bu platformdaki yetkinlik ve kabiliyetlerimizi test etme fırsatı da yarattı. Metaverse’teki deneyimin inşasında gaming ve tasarım konularında uzmanlaşmış ve son dönemde Metaverse projelerine odaklanmış Black Studio ile iş birliği yaptık. Pürüzsüz bir katılımcı deneyimiyle gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz yüksek ilgi gördü. Sadece Türkiye’den değil farklı kıtalardan da katılımcılarımız vardı. Kasım ayındaki N Kolay İstanbul Maratonu ile ilgili de Metaverse’te sürpriz projeler tasarlıyoruz” dedi.

“Metaverse’ün dünyasına uygun farklı deneyimler sunmayı planlıyoruz”

Numanoğlu sözlerini, “Çalışmalarımızın odağında pürüzsüz ve yenilikçi bir müşteri deneyimi yaşatmak yer alıyor. Her alanda varlık göstererek müşterilerimizin beklentilerine daha iyi, daha yeni deneyimlerle yanıt verebilmek bizim için önem taşıyor. Bir yatırım bankası olmanın ötesinde Türkiye’nin en büyük finansal teknolojiler ekosistemi oluşumuzun avantajını da yine müşterilerimiz için kullanacağız. İlk etapta, Lifestyle SuperApp’e dönüşüm yolculuğuna çıkardığımız etkinlik biletleme markamız Passo ile bu platformda yenilikçi projeler geliştiriyoruz, çok yakında duyuracağız. Metaverse, etkinlik, biletlerin NFT token olabilmesi gibi tüm bu bileşenlere bakınca, bu platforma çok uygun bir deneyim tasarımı sürecinde olduğumuzu söyleyebilirim. Dijitalleşme kasımızın gücüne güvenerek, yaratıcılığın sınırlarını zorlayacak olan bu evrende platformun DNA’sına uygun projelerimize devam edeceğiz” şeklinde tamamladı.