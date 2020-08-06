Aktarlar sucuk, köfte ve mangal baharatı siparişine yetişemiyor

Kurban Bayramı’nın ardından ilerleyen günlerde tüketeceği etleri hazırlayan vatandaşlar sucuk, köfte ve mangal baharatlarına büyük ilgi gösteriyor.

Et tüketiminin diğer aylara oranla arttığı Kurban Bayramı ve sonrasında bazı sektörlerde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Aktarlarda yaz ayları olmasına rağmen baharat satışları diğer aylara oranla oldukça arttı. Vatandaşlar en çok mangal, sucuk ve köftelik baharatlara rağbet gösteriyor.

“Günde ortalama 30 kilo baharat satıyoruz”

Baharat satışının Kurban Bayramı’nın ardından oldukça arttığını ifade eden aktar Recai Doğanay, “Şu anda hala Kurban Bayramı’nın etkileri devam ediyor. Kurbandan kalan etlerden bazıları mangal için bazıları sucuk içi yapılmak için bazıları da köfte yapılmak için ayrıldı. O yüzden şu anda en fazla sucuk, köftelik ve mangallık baharat satılıyor. Sucuk içi baharatının içinde acılı-tatlı biber, kimyon, kişniş, karabiber, yenibahar, zencefil, tarçın, toz şeker, çemen unu ve kekik ölçülü olarak kullanılıyor. Sucuğa kokusunu da çemen unu eriyor. Buna ek olarak tuz ve sarımsak da ilave edilebilir. Köfte baharatına, koktuğu için çemen unu koymuyoruz. Köfte baharatına yüzde 50 kimyon, yüzde 20 karabiber, geri kalanı da acılı-acısız pul biber ve birkaç baharat da katılıyor. Sucuk baharatının kilosu 30 liradan satılıyor. 1 kilo sucuğa 50 gram yetiyor. Mangal baharatında ise 30 çeşit baharat kullanılıyor. Günde ortalama 30 kilo baharat satıyoruz. Talebe bazen yetişemiyoruz. Mangal baharatının içinde ayrıca mercan köşk, safran gibi birçok baharat var. Mangal baharatının kilosu da 50 liradan satılıyor” dedi.

“Yazın en çok hurma, ceviz, kuru kayısı ve badem satılıyor”

Yazın en çok hurma, ceviz, kuru kayısı ve badem satıldığının altını çizen Doğanay, şunları söyledi:

“Kuruyemiş satışında da bu sıcak havalarda en çok hurma, badem, ceviz ve kuru kayısı rağbet görüyor. Yaz sezonunu zayıf geçirmek isteyenler ve korona virüsü nedeniyle kilo alan vatandaşlar boşaltım sistemini çalıştırdığı belirtilen hurma, badem, ceviz ve kuru kayısı gibi ürünlere ilgi gösteriyor. Bu ürünlerin bağırsak tembelliğine iyi geldiği uzmanlar tarafından söyleniyor. Kuruyemiş fiyatlarında Ramazan’dan sonra düşüş oldu. Kavrulmamış badem 80 liradan 60 liraya düştü. Hurmanın kilosu da 60 liraya düştü. Kuru kayısının kilosu da 30 liradan satılıyor.”