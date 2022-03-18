Aksigorta’nın Dijital Güvenlik Sözlüğü Yayında!

Dijital güvenlik alanında toplumsal risk bilincini artıracak bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu alanda 2020 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi ‘Dijital Güvenlik Platformu’ ile ücretsiz eğitimler ve güncel haberlerin yanı sıra video ve podcastlerle referans niteliğinde bir bilgi kaynağı oluşturan Aksigorta, son olarak dijital risklerin bilinirliğini artırmak ve bu konuda toplumda oluşabilecek kafa karışıklıklarının önüne geçmek amacıyla bir dijital güvenlik sözlüğü oluşturdu.

Yalın, kolay ve erişilebilir bir sigortacılık anlayışını benimseyen Aksigorta, dijital risklerin önüne geçebilmek adına Google arama motorunda en çok aranan sigorta kavramlarını araştırarak, bu kavramların açıklamalarını bir online sözlük haline getirdi. Böylece Aksigorta müşterisinin yanı sıra, tüm internet kullanıcılarının da ihtiyaç anında danışacakları bir başvuru kaynağı ortaya çıkmış oldu. Şu an yaklaşık 85 dijital risk teriminin bulunduğu sözlük, zaman içerisinde yeni kavramlarla zenginleştirilerek, güncel bir bilgi kaynağına dönüşmüş olacak.