Aksıfat Barajında çalışmalar devam ediyor
MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE YAPIM ÇALIŞMALARI SÜREN AKSIFAT BARAJI, TAMAMLANDIĞINDA 89 BİN 780 DEKAR TARIM ARAZİSİNİ SULAYACAK
Mersin’in Silifke ilçesinde yapım çalışmaları süren Aksıfat Barajının tamamlandığında 89 bin 780 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, Mersin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını söyledi. Sulama, içme suyu ve enerji üretimi maksadıyla inşa edilen ve tamamlandığında 83 metre gövde yüksekliğinde olacak olan Aksıfat Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan Yıldız, “Mersin’in Silifke ilçesinde çalışmaları devam eden barajın tamamlanması ile 89 bin 780 dekar tarım arazisinin sulanması ve Silifke ile Erdemli ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine içmesuyu temini sağlanacaktır" dedi.
Bölge insanına ek gelir sağlanacak
Mersin Aksıfat Barajında temelden 69 metre yüksekliğe ulaşıldığını ve bin 560 metre kotunda dolgu çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yıldız, "60,62 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır.
Projenin tamamlanması yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık yaklaşık 198 milyon 500 bin TL gelir artışı ve yörede 8 bin 978 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir” diye konuştu.
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