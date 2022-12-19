Aksaray’da yılbaşı öncesi döviz mevduatları altına dönüştürülüyor

Döviz mevduatı sahipliğinde yüzde 58,1 oranla en çok yabancı para birikimi olan iller arasında 2. sıradaki Aksaray’da, yatırımcılar yeni yıl öncesi altına yöneliyor.

Aksaray’da kuyumcuların yeni yıl öncesi altın alımının fırsat olduğunu söylemesiyle birlikte vatandaşlar dövizlerini altına dönüştürmeye başladı. Yılbaşı öncesi fiyatların düşüşte olduğunu savunan kuyumcular, 2023 yılında dövizin düşüşe geçeceğini, altının yükseliş kaydedeceğinin beklendiğini söyledi. Yatırımcılara yılbaşından sonra altın fiyatlarının daha yukarı hareketini sürdüreceğini anlatan kuyumcular, seçim döneminde dövizin büyük oranda düşüşe geçeceğini tahmin ettiklerini kaydetti. Yatırımcılar ise uzun vadede doların değer kaybedeceğini düşünerek, kuyumcuların tavsiyesi ile yeni yıl öncesi mevduat bankalarında yüzde 58,1 döviz mevduatına sahip Aksaray’da döviz bozdurup altına yöneldi. Dövizlerini bozduran yatırımcılar altını biraz daha elde tutmakta fayda olduğunu düşünüyor.

Bir miktar dövizini altına çevireceğini ve uzun vadede kazandıracağını belirten yatırımcı Osman Ekinci (36), “Şuanda altın fiyatlarında tabii ki sürekli bir yükselme var ama bunları temel belirleyici sistem Amerika Merkez Bankası’nın faiz artırımıyla ilgili görüyorum. Şuanki veriler ışığında Amerikan Merkez Bankası faizi artırmak yerine bir miktar azaltma kararı aldı. Bu da demek oluyor ki altının bir miktar daha yükseleceği daha sonradan büyük ihtimal yılbaşından sonra düşüşe geçeceğidir. Tabii yatırımcılar bunu istediği şekilde değerlendirebilir. İsteyen dolara yatırım yapabilir ama uzun vadede doların değer kaybedeceği anlaşılmaktadır. Bu yüzden altına yatırım mantıklı. Şuan için altınlarımızı bir miktar daha elimizde tutmakta fayda var bir miktar daha yükseliş bekleniyor. Ben şahsen bir miktar dolar bozdurup altın almayı düşünüyorum” dedi.

Yatırımcılara altının en iyi yatırım aracı olduğunu hatırlatan kuyumcu Mustafa Aslan da tavsiyelerde bulunarak, “Yeni yılda da benim tavsiyem altın, altının hala alım için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle her düşüşün alım için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Altın önümüzdeki yıllarda benim şahsi kanaatime göre, mevcut fiyatlardan daha çok yukarı gideceğini düşünüyorum. Çünkü dünya olumsuz bir şekilde seyrediyor. Tüm bunlarla birlikte yağış ve kuraklık da seyrediyor. İnşallah bereketli bir yıl olur ama benim hemşehrilerime ve müşterilerime tavsiyem her düşüşte altını değerlendirmeyi düşünmelerini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki seçim döneminden dolayı sanki dövizin biraz daha frenleneceğini, altının ise bir merkez bankasının olmaması sebebiyle dövize nispeten daha da yükseleceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.