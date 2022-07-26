Aksaray’da halis ekmeklik buğdayın deneme ekiminin hasadı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" sloganı ile Aksaray’da üretimi yapılacak olan halis ekmeklik buğdayın deneme ekiminin hasadı yapıldı.

Aksaray’ın merkeze bağlı Gökçe köyünde yerli ve milli tohum olarak seçilen halis ekmeklik buğdayın deneme ekiminin yapıldığı tarlada ilk hasat gerçekleştirildi. Geçen yıl Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından toprak analizi yapılan tarlaya 9 ay önce deneme ekimi yapıldı. Belirli aralıklarla sulama ve bakımı yapılan tarlanın ilk hasadında TAGEM’in oluru için buğday analizi yapıldı. Hasadın ilk ürünü üzerinde yapılan analizde verimliliği onaylanan halis ekmeklik buğday Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi. Yerli buğday çeşidi olan halis ekmeklik buğdayın tarladaki ilk hasadında ise dekar başına 1 ton ile 1 ton 200 kilogram ürün elde edildi. İlk ürünleri hasadın ardından tekrar geliştirilmek üzere Sakarya’ya gönderilirken, halis ekmeklik buğdayın Eylül ayındaki yeni sezonda Aksaray genelinde ekilmesi bekleniyor. Halis ekmeklik buğdayın daha sonra ülke genelinde tohum dağıtımının yapılacağı belirtildi.

Deneme hasadından sonra verimliliği değerlendiren Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, “Burada çiftçimizin deneme yaptığı yeni bir çeşit olan buğday tarlasındayız. Tabi ki çiftçilik deneme ve yanılma işidir. Denedikçe en kaliteli ürünü görüp onu ekmeye çalışıyoruz. İnşallah bu yeni yerli çeşitte ileri yıllarda üreticimize daha iyi daha verimli bir buğday çeşidi olacağına inanıyoruz. Halis çeşidi tabi bizde Ziraat Odası olarak her zaman üreticimizi, çiftçilerimizi yeni ürünlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu yeni ürünlerde de hangi çeşit verimi daha iyi veriyorsa ya da dekarda 1 ton, 1 ton 100 kilo, 1 ton 200 kilo çiftçilerimizi biz o yöne doğru yönlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Aksaray’da tohumu ilk kez deneyen ve hasadını yapan çiftçi Yusuf Uz ise, “TAGEM’in 9 ay önce vermiş olduğu toprak analizi dışında vermiş olduğu tohumu bugün itibariyle hasat etmiş bulunmaktayız. Tarlamıza 9 aylık bir çalışma sonucunda yaklaşık dekara 900 kilo, 1 ton arasında ürün almaktayız. Bugün de hasat zamanı, hasadımızı inşallah Allah’ın izniyle yapacağız. Umarım bundan sonra bu tohum bu yörelerde çok büyük daha üst seviyelere gelecek bir tohum olacağına inanıyoruz. Çalışmalarımız daha üst seviyelerde ne kadar dekara alırsak o kadar iyi bir çalışma yapacağız. Öncelikle Aksaray sonra tüm Türkiye’ye bu tohumu mutlaka tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Programa, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, daire müdürleri ve çiftçiler katıldı.