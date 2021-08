Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 300 bininci kamyonu banttan indi

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 300 bininci kamyonu Actros 1851 banttan indi.

Mercedes-Benz Türk’ün 1986’da kurulan Aksaray Kamyon Fabrikası, 300 bininci kamyonunu üretti. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 300 bininci kamyonu, Türkiye pazarı için Transaktaş Global Lojistik’e teslim edilen, Mercedes-Benz çekici ailesinin en yeni üyelerinden Actros 1851 Plus oldu. Bu yıl fabrika tarihinin en yüksek üretim rakamlarına imza atmayı planladıklarını ifade eden, Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Uluç Batmaz, “İhracat rakamımızı geçtiğimiz yıla göre yüzde 50’nin üzerinde artırmayı hedefliyoruz. Aksaray Kamyon Fabrikamız, gerçekleştirdiği yüksek nitelikli ve katma değerli sanayi üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyor” dedi.

“Fabrika tarihinin en yüksek üretim rakamına imza atıyoruz”

Aracın banttan indirilmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Uluç Batmaz, “Türkiye’deki köklü geçmişimiz ve Aksaray’daki 35 yıllık deneyimimizin ürünü olan 300 bininci kamyonumuzu banttan indirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Fabrika tarihinin en yüksek üretim rakamlarına imza atmayı planladığımız bu yıl, ihracat rakamımızı geçtiğimiz yıla göre yüzde 50’nin üzerinde artırmayı hedefliyoruz. Günümüzde Mercedes-Benz’in tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından 1’i olan Aksaray Kamyon Fabrikamız, gerçekleştirdiği yüksek nitelikli ve katma değerli sanayi üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyor. Bu önemli dönüm noktası vesilesiyle 35 yıllık fabrika tarihimizde emeği olan ve bugün bu başarıyı devam ettiren tüm çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Daimler AG’nin en önemli kamyon üretim üslerinden biri konumunda ve dünya standartlarında üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, kurulduğu günden bu yana yatırımlarıyla kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Bin 900’ün üzerinde çalışanı ile Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 7’sinin üretimine imza atan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası; üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Toplam ihracat 86 bin adedi aştı

Yüksek standartlar ve kalitede üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Belçika, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Romanya ve Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine kamyon ihraç ediyor. Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 8’ini üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası’nın kamyon ihracatı, kurulduğu 2001 yılından bu yana 86.000 adedi aştı.

Kamyon AR-GE’sinde Aksaray imzası

Kamyon ürün grubu özelinde üstlenilen küresel ek sorumluluklar sebebiyle 2018 yılında 8,4 milyon avroluk yatırım ile Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde faaliyete alınan Aksaray AR-GE Merkezi, tüm dünyadaki Mercedes-Benz kamyonlarının tek yol testi onay merci konumunda olmayı sürdürüyor. Türkiye’nin mühendislik ihracatı konusundaki başarılarına katkıda bulunan Aksaray AR-GE Merkezi hem Türkiye’nin hem de Aksaray’ın konumu kuvvetlendiriliyor.

Mercedes-Benz Türk, tüm Türkiye çapında yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de iyi bir kurumsal vatandaş kimliğine sahip. Şirket, yürüttüğü Her Kızımız Bir Yıldız, EML’miz Geleceğin Yıldızı, Women In for Mercedes gibi kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ülkenin sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.