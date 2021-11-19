Aksa Jeneratör Dubai'de The Mining Show'a katıldı

ANKARA (AA) - Aksa Jeneratör, Dubai’de düzenlenen The Mining Show fuarına katıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa Jeneratör Asya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika'da bulunan 24 ofis ve 1 yurt dışı temsilciliği ile küresel sektörde ilk 5 üretici şirket arasında yer alıyor.

Sektör paydaşlarını bir araya getiren ve bölgenin en büyük madencilik ve taş ocakçılığı etkinliği olan The Mining Show Fuarı'na katılan Aksa Jeneratör, geniş ürün portföyüyle fuar ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

Fuarda maden arama fırsatları, bölge genelinde operasyonların geliştirilmesi konuları ve sektördeki en son fırsatlar konuşuldu. Ayrıca şirketlerin karşılaştığı zorluklara ilişkin çözümler üzerine görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Pazarlama Genel Müdürü Abidin Volkan Karaçalı, yenilikçi hizmet ve çözümleriyle Orta Doğu pazarında güçlü bir oyuncu olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Madencilik sektörünün hayati bir öneme sahip olduğunun farkındayız. Bu nedenle yenilikçi hizmet ve çözümlerimizi de olabildiğince farklı sektörlere tanıtmak istiyoruz. 2025 yılına kadar dünyadaki en büyük ilk üç üretici firmadan biri olma hedefimizle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu anlamda Ortadoğu pazarındaki güçlü bir oyuncu olarak çalışmalarımızı sürdürmemiz çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.