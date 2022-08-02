IHAAW134446-EKO/02-08-2022

- Aksa Akrilik ve Akkim, ’Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi’ araştırmasında yer aldı

(Fotoğraflı)

YALOVA (İHA) - Aksa Akrilik ve Akkim Kimya, Capital’in “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi” araştırmasında yer aldı. Genel listede ilk 100 şirket arasına girerek, 88’inci basamağa adını yazdıran Aksa Akrilik kimya kategorisinde de 2’nci olurken, Akkim 372’nci sırada yer aldı.

Aylık ekonomi dergisi Capital’in geleneksel “Capital 500” araştırması sonuçlanarak kamuoyuna duyuruldu. Yalova’da faaliyet gösteren Akkök Holding iştirakleri Aksa Akrilik ve Akkim Kimya, bu sene de araştırmaya katılırken 2021’deki ciro rakamlarına göre belirlenen genel tabloda yükseliş kaydettiği görüldü.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, geçtiğimiz yıl 9 milyar 214 milyonun üzerinde ciroya ulaşarak Türkiye’nin en büyük 100 şirketi arasına girdi. Genel listede 20 basamak ilerleyen şirket, bu yıl 88’inci sırada yer aldı. Şirket, kimya sektörel kategorisinde de yükselişini sürdürerek bu alanda en iyi 2’nci sonucu elde ettiği belirtildi.

Kimyasal ham madde üreticilerinden Akkim Kimya, yer aldığı listede 79 sıra yükselerek 372’nci sıraya yerleşti. Yıllık cirosunu 2 milyar 328 milyon TL’nin üzerine çıkaran şirket, bu sonuçla kimya sektörel kategorisinde de ilerleyerek 8’inci sıraya yerleşti.

(MFA-E)

02.08.2022 13:45:34 TSI

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