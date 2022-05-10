Aksa Akrilik net karını 3 kattan fazla artırdı

Aksa Akrilik 2022’ye yükselişle başladı. Şirket, yılın ilk çeyreğinde cirosunu 3 katına çıkarırken FAVÖK rakamını 5, net karını ise 4,5 kat yükseltti.

Dünyanın lider akrilik elyaf üreticilerinden Aksa Akrilik 2022’nin birinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin açıkladığı tabloya göre ciro, net kârlılık ve FAVÖK rakamlarında yüksek artışlar kaydedildi. Buna göre, Aksa Akrilik’in 2022 Ocak - Mart dönemindeki cirosu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 197 artarak 3 milyar 915 milyon TL oldu. FAVÖK rakamlarında da yükselişini sürdüren şirket, yüzde 403 artışa imza atarak 922 milyon TL seviyesine ulaştı. Şirketin bu dönemdeki net kârlılığı ise yüzde 369’luk yükselişle 625 milyon TL’ye çıktı. Şirketin 2022’nin birinci çeyreğinde hayata geçirdiği toplam yatırım tutarı ise 172 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin karbon elyaf üreticisi DowAksa da başarılı performansını korudu. DowAksa’nın 2022 ilk çeyreğindeki cirosu, geçen seneyle karşılaştırıldığında yüzde 162 artarak 459 milyon TL’ye yükseldi.

’’45 milyon dolarlık yeni bir yatırım daha yapacağız’’

2022’nin ilk çeyreğindeki finansal sonuçları değerlendiren Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, “Katma değerli ihracat performansı ve üretim çeşitliliği sayesinde sürdürülebilir başarı sağladık. Geçmişte yapmış olduğumuz önemli yatırımlar ve sahip olduğumuz kurumsal yönetim anlayışı ile paydaşlarımıza değer katmaya devam ediyoruz. Yeni bir teknik iplik tesisi yatırımı yapacağız. Ülkemizdeki ve dünyadaki talebi göz önünde bulundurarak senelik 7 bin ton üretim kapasitesine sahip yeni bir iplik tesisi yatırımına başlıyoruz. 45 milyon dolar bütçeye sahip tesisimizi, makine üreticileriyle yaptığımız görüşmeler ile 2024’ün sonunda devreye almayı planlıyoruz. Yatırımımız tamamlandığında yüksek oranda ihracat geliri sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

DowAksa büyümeye devam ediyor

DowChemical ile yüzde 50-50 ortaklık ile kurulan DowAksa karbon elyaf fabrikasının da 3. etap yatırımına ait temel atma töreninin, önceki hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştiğini belirten Taş, 100 milyon dolar tutarındaki yatırımın tamamlanmasıyla sektörün en büyük oyuncuları arasına girecek DowAksa’nın Türkiye ve Yalova için önemine dikkat çekti.