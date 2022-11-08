AKMİB’in Ekim ayı ihracatı 401 milyon dolar

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, Ekim ayında 401 milyon dolarlık ihracat ile AKİB’in ihracatının yüzde 28’ini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yılın 10’uncu ayında en yüksek ihracat değerlerine Hollanda, Birleşik Devletler ve KKTC pazarında ulaştıklarını kaydeden AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, ihracat hacminde en güçlü artışları Fas, Birleşik Devletler ve Fransa pazarlarında elde ettiklerini belirtti.

Türk kimya sektörünün ekim ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,4 artışla 2,6 milyar dolar olduğunu, AKMİB’in bu performansa yüzde 15,3 oranında destek verdiğini kaydeden Başkan Saadettin Çağan, “Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enerji maliyetlerindeki artışlar, emtia fiyatlarındaki keskin hareketler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkilerinin devam ettiği süreçte küresel ekonomideki değişimler sektörümüzü doğrudan etkiliyor. Bu zorlu süreçte özellikle enerji maliyetleri sektörümüzün en büyük sıkıntısı olarak karşımızda duruyor. Bazı ham maddelerde fiyat gerilemesi söz konusu, ancak finansmana erişim konusunda yaşadığımız sorunlar bu alanlarda da manevra kabiliyetimizi sınırlıyor. Daha kolay ulaşılabilir finansman ve nakit akışının sağlanması, öngörülebilir bir ortamın oluşturulması rekabet etme gücümüzü artıracaktır. Bu yönde ihracatçılarımıza yönelik desteklerin artırılmasını bekliyoruz” dedi.

“Bölge ihracatımızın yüzde 88,8’i üç ürün grubunda kümeleniyor”

Kimya sektörünün petrokimya ürünleri başta olmak üzere plastik, boya, kauçuk, temizlik ürünleri, kozmetik, ilaç, gübre, organik ve anorganik kimyasallar, medikal ürünler ile geniş bir alt sektör yelpazesine sahip olduğunu kaydeden Başkan Saadettin Çağan, ekim ayındaki bölge ihracatını ürün gruplarına göre değerlendirirken şunları söyledi:

“Birliğimiz, ekim ayında 533 bin 134 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdi. Mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar yılın 10’uncu ayında gerçekleştirdiğimiz ihracatın yüzde 88,8’ini oluşturdu. Mineral yakıtlar ve mineral yağlar yüzde 12 azalış ve 261,2 milyon dolar değer ile ihracatımızda birinci sırada yer aldı. Bu ürün grubunu yüzde 33 artış ve 65,2 milyon dolar değer ile plastikler ve mamulleri ikinci sırada, yüzde 27 artış ve 29,3 milyon dolar değer ile anorganik kimyasallar üçüncü sırada takip etti. Ekim ayında ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ürün gruplarına baktığımızda yüzde 66 artış ve 7,4 milyon dolar değer ile sabun ve yıkama müstahzarları, yüzde 56 artış ve 3,4 milyon dolar değer ile kimya mobilyalar (plastik maddelerden) dikkat çekti.”

“Fas, Birleşik Devletler ve Fransa pazarlarında rekor artışlar yakaladık”

Küresel ekonomilerde yaşanan tüm sorunlara rağmen AKMİB’in ekim ayındaki ihracatında Fas, Birleşik Devletler ve Fransa pazarlarında 21 katı aşan oranlarda artışlar sağladığına vurgu yapan Başkan Saadettin Çağan, söz konusu dönemde AKMİB’in lider pazarlarının Hollanda, Birleşik Devletler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olduğunu söyledi. Başkan Saadettin Çağan, “Bölge ihracatını ülkelere göre değerlendirdiğimizde ekim ayında en fazla dış satım yaptığımız ülke yüzde 214 artış ve 145,9 milyon dolar değer ile Hollanda oldu. Bu ülkeyi yüzde 842 artış ve 43,6 milyon dolar değer ile Birleşik Devletler, yüzde 54 artış ve 24,1 milyon dolar değer ile KKTC takip etti. Ekim ayında ihracat hacminde en yüksek artışları yakaladığımız ülkelere baktığımızda yüzde 2 bin 106 artış ve 15,3 milyon dolar değer ile Fas birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi, yüzde 842 artış ve 43,6 milyon dolar değer ile Birleşik Devletler, yüzde 824 artış ve 8,2 milyon dolar değer ile Fransa takip etti” diye konuştu.