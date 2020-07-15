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Akkuyu’nun ilk ünitesi için kilit aşama tamamlandı

MERSİN’DE YAPIMI DEVAM AKKUYU NGS’NİN İLK ÜNİTESİ İÇİN ÜRETİLEN REAKTÖR BASINÇ KAZANI, HİDROLİK TESTİNDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

Ekonomi 15.07.2020, 11:33
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Akkuyu’nun ilk ünitesi için kilit aşama tamamlandı

Teknoloji Atommash AŞ Volgodonsk Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Reaktör basınç kazanının hidrotestleri için hazırlık, zorlu karantina koşulları altında yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan AEM-Teknoloji AŞ Volgodonsk Şubesi Müdürü Rovshan Abbasov, bu koşullara karşın, gerekli tüm işlemlerin hatasız ve yüksek kalitede yürütüldüğünü belirtti. Abbasov, “Uzmanlar yapılması gereken tüm işlemleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirdi. Hidrolik testlerle hem reaktör basınç kazanının baz metalinin ve kaynaklanmış ek yerlerinin sağlamlığı hem de bu parçaların belirlenen hizmet ömrü olan 60 yıllık süre zarfında nükleer santralde çalışmaya hazır olduğu onaylanmış oldu” dedi.

Hidrolik testler, özel bir teknoloji uygulanarak yapıldı

Atomenergomash’tan konuya ilişkin yapılan açıklamada da Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için kilit önem taşıyan testin ayrıntıları paylaşıldı. Buna göre deney, basınç kazanının son üretim aşamasını yürütmek için özel bir yeraltı test tezgahı, yani bir keson kullanılarak gerçekleştirildi. Bu tezgahın içine bir destek halkası, onun üzerine de kaldırma kapasitesi 600 ton olan bir vinç yardımı ile reaktör basınç kazanı yerleştirildi. Kazan, daha sonra bir proses kapağıyla kapatıldı.

Hidrolik testler, özel bir teknoloji uygulanarak yapıldı. Bu teknolojiye uygun olarak testler sırasında reaktör basınç kazanı içine işletim basıncının 1,4 katı büyüklüğünde maksimum basınç (24,5 Mega Pascal MPa) uygulandı.

Reaktör basınç kazanı 334 ton ağırlığında

Reaktör, alt kısmı oval biçimde olan 334 ton ağırlığında düşey silindir bir kazan. Kazanın alt eliptik bölümünün içinde reaktör çekirdeği ve içsel elemanlar bulunuyor. Yukarıdan aşağıya doğru bakıldığında reaktör, üst kısmına saha izlemede kullanılmak üzere monte edilmiş sensör kabloları yararına reaktörleri ve nozulları ayarlamak ve korumak amacıyla kullanılan işletim mekanizmaları ve kontrol elemanları ile sıkıca mühürleniyor.

4 reaktör olacak

Türkiye’nin yapımı devam etmekte olan ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS projesinde, 4 adet Rus tasarımı 3+ nesil VVER reaktörü bulunacak. Her bir reaktörün kapasitesi ise bin 200 MW (Mega Watt) olacak.

Bugüne kadar Rus tarafının finanse ettiği Akkuyu NGS projesi, ‘yap-sahip ol-işlet’ modeline uygun olarak gerçekleştirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor.

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