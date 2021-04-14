Akkuyu Nükleer A.Ş. 500 milyon dolar ’sürdürülebilir kredi’ alacak

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’a bağlı Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Otkritie Bankası, 500 milyon dolar ile sınırlı 7 yıllık yenilenmeyen kredi üzerine anlaşmaya vardı.

Anlaşma, Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Otkritie Bankası arasında imzalandı. Fonlar, proje şirketinin sürdürülebilir kalkınma alanındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini şart koşan özel koşullarda Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesini finanse etmek için alınıyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak ilgili yıllık faaliyet raporunun sunulması ile ekolojik ve çevresel izlemenin gerçekleştirilmesi yükümlülüğünü üstleniyor. Anlaşmalara uyum, borçlu için daha düşük kredi oranının belirlenmesi anlamına geliyor.

Konuya ilişkin konuşan Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov, şu hususlara dikkat çekti: “Özel koşullarda kredi çekmek yalnızca avantajlı faiz oranına güvenmeyi mümkün kılmıyor, aynı zamanda hem ‘amiral gemi’ niteliğindeki projemiz Akkuyu’nun hem de Rosatom’un hedefleri uygulamak için ’sürdürülebilir’ çözümler ve yollar seçme konusundaki ortak arzusunu bir kez daha doğruluyor. Her sürdürülebilir kredi, finansal piyasanın, sadece güvenilir bir borçlu olarak değil aynı zamanda sürdürülebilir, düşük karbonlu bir senaryoda ekonominin büyümesi için gerekli koşulları oluşturan bir endüstri olarak nükleer enerji endüstrisine duyduğu güvenin kanıtıdır.”

Rosatom Ekonomi ve Finans Genel Müdür Yardımcısı İlya Rebrov ise Akkuyu NGS projesinin finansmanının sağlanması ile ilgili anlaşmanın, Rosatom Devlet Kuruluşu ile Otkritie Bankası arasında 2019 yazında başlayan işbirliğinde önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Rebrov, "Bankanın, bugün dünyanın en büyük nükleer enerji projesi olan Türkiye’deki düşük karbonlu enerji projemizi, ’BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri’nin yanı sıra Paris Anlaşması iklim hedeflerini destekleme taahhüdümüzü yansıtan koşullarda destekleme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Otkritie Bankası ile stratejik ortaklığımızın gelecekte Rosatom Devlet Kuruluşunun diğer projelerine yayılacağına ve bunların zamanında uygulanmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Otkritie Bankası Kıdemli Başkan Vekili, Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Direktörü Yekaterina Çirkova da şu değerlendirmelerde bulundu; “Otkritie Bankası, etrafındaki dünyayı değiştiren, yol gösteren, her zaman sadece iş yapmaktan daha fazlasını yapan bir bankadır ve önde gelen şirketlerle doğrudan işbirliğinin uygulanmasına odaklanmaktadır. Bu şirket de elbette, stratejik ortağımız olan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’dur. Rosatom’un Rusya Federasyonu dışındaki en büyük projesinin ana finansörlerinden biri olmaktan mutluluk duyuyoruz. Akkuyu Nükleer A.Ş. ile yapılan anlaşma, banka için müşterinin mevcut küresel uygulamalara uygun olan ekolojik yükümlülüklerine tam olarak uyma arzusunu teşvik eden bir mekanizma sağladığı için özellikle önemli.”