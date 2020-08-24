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Akkuyu NGS’nin buhar jeneratörleri Türkiye’ye doğru yola çıktı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ’NİN (NGS) İLK GÜÇ ÜNİTESİNİN İLK BUHAR JENERATÖRLERİ TÜRKİYE’YE GELİYOR.

Ekonomi 24.08.2020, 12:56
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Akkuyu NGS’nin buhar jeneratörleri Türkiye’ye doğru yola çıktı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk güç ünitesinin ilk buhar jeneratörleri Türkiye’ye geliyor.

Buhar jeneratörlerinin yüklemesi, Rosatom’un Atomenergomash makine yapım bölümünün bir parçası olan AEM Technology A.Ş’nin Volgodonsk şubesi Atommash fabrikasında gerçekleştirildi. Her biri 355 ton ağırlığındaki dört buhar jeneratörü, önümüzdeki birkaç gün içinde uzun bir deniz yolculuğuna çıkacak. Ekipman, denizde 3 bin kilometreyi aşan bir yolculuğun ardından Türkiye tarihinin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu NGS’nin şantiye alanına ulaşacak.

Buhar jeneratörlerinin yüklemesi, Atommash fabrikasında gerçekleştirilen bir etkinliğin ardından yapıldı. Etkinliğe, Atomenergomash A.Ş.’nin Genel Müdürü Andrey Nikipelov ve Rostov Bölgesi Valisi Vasiliy Golubev’in de aralarında bulunduğu pek çok isim katıldı. Rostov Bölgesi Valisi Vasiliy Golubev, Rusya’nın nükleer enerjide 75’inci yılını kutladığını hatırlatarak, “Atommash bugün ülkenin nükleer endüstrisinin 75. yıldönümüne değerli bir hediye sundu. Atommash, bir zamanlar tüm ülke tarafından inşa edilmiş, şimdi de dinamik bir şekilde yükselmekte olan, üretimi aktif olarak modernize eden, ürün yelpazesini ve tedarik coğrafyasını genişleten bir kuruluştur. Rostov bölgemizde üretilen benzersiz ekipman rekabetçidir ve küresel pazarda talep görmektedir. Bu da ‘uluslararası iş birliği ve ihracat’ adı altındaki ulusal projenin hedeflerini tam olarak karşılıyor” dedi.

Atomenergomash A.Ş. Genel Müdürü Andrey Nikipelov da, “Bugün, Atomenergomash’ın bir diğer yurtdışı projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali için büyük boyutlu ekipman sevkiyatına başladık. 2020 yılında Atommash’da, Sovyet döneminde benzeri görülmemiş bir hızda, reaktör gövdeleri ve buhar jeneratörlerinin sevkiyatı yapılıyor. Bu yıl Rusya, Hindistan, Bangladeş ve Türkiye’deki müşterilere toplam 3 reaktör gövdesi ve 17 buhar jeneratörü gidiyor. Ürettiğimiz ekipmanlar altı kıtadan üçünde halihazırda çalışıyor veya kurulması planlanıyor. Türkiye’nin ilk nükleer enerji santralinde kullanılacak olan ilk buhar jeneratörlerinin bugün yapılan sevkiyatı, Atomenergomash’ın nükleer enerji santrallerinin güvenli çalışması için küresel güvenilir ekipman tedarikçisi olarak konumunu güçlendirmeye yönelik attığı bir diğer adımıdır" diye konuştu.

"Güvenlik ve kalite şirketimiz için öncelikli"

AEM Teknoloji Volgodonsk Şubesi Direktörü Rovshan Abbasov ise konuşmasında, “Akkuyu NGS için içerisinde dahili elemanların ve dört adet buhar jeneratörünün bulunduğu bir reaktör tesisi ürettik. Bugüne kadar sadece Atommash tam teçhizatlı ekipmanlar üretti. Güvenlik ve kalite şirketimiz için öncelikli öneme sahiptir. Ayrıca bu hususlara özel önem atfedilir. Örneğin bir buhar jeneratörünü imal etmek 1.5 yıl alır ve bu zamanın üçte biri kalite ile ilgili hususlara vakfedilir” ifadelerini kullandı.

Birinci sınıf güvenlik ürünü

Buhar jeneratörleri, reaktörün birinci devresinin en önemli kısmı olarak kabul ediliyor. Nükleer enerji santral projesi, 3+ nesil Rus VVER reaktörlerine sahip dört güç ünitesini içeriyor. Her bir güç ünitesinin kapasitesi 1200 MW olacak. Akkuyu NGS, dünyada nükleer sektöründe ’Yap-sahip ol-işlet’ (Build-own-operate) modeline göre inşa edilen ilk proje olma özelliğini taşıyor.

Buhar jeneratörü birinci sınıf bir güvenlik ürünü olma özelliği taşıyor. Gövdesi, iki eliptik tabanlı yatay silindirik bir kaptan oluşan buhar jeneratörünün orta kısımda, reaktör soğutucusu giriş ve çıkış kolektörleri bulunuyor. Gövdenin üst kısmında buhar boşluğu, alt kısmında ise 11 bin paslanmaz borudan oluşan ısı değişim yüzeyi yer alıyor. Çapı 16 mm, uzunluğu ise 11 ila 17 metre arasında olan buhar jeneratörü boruları, tamamının birleştirilmesi durumunda 148.5 kilometrelik bir uzunluğa ulaşabiliyor. Boru uçları iki kolektöre sabitleniyor. Buhar jeneratörünün uzunluğu yaklaşık 15 metreyi bulurken, çapı ise 4 metreyi geçiyor. Ekipmanın ağırlığı ise toplamda 355 tona ulaşıyor.

Ürünlerin Atommash’tan müşteriye sevkiyatı kombine bir şekilde gerçekleştiriliyor. İlk olarak, Tsimlyansk barajının limanına karayolu ile getirilecek olan 4 buhar jeneratörü, daha sonra 650 tonluk bir köprülü vinç kullanılarak bir mavnaya yüklenecek ve deniz yoluyla Türkiye’ye gönderilecek.

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