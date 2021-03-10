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Akkuyu NGS’nin 3. reaktörünün temeli atıldı

MERSİN (İHA) – Türkiye’nin ilk nükleer santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye için yarım asrı aşan bir rüyanın gerçek olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, “Türkiye, nükleer enerjiyle sınıf atlayacak” dedi.

Ekonomi 10.03.2021, 17:05
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Akkuyu NGS’nin 3. reaktörünün temeli atıldı

MERSİN (İHA) – Türkiye’nin ilk nükleer santrali olma özelliği taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye için yarım asrı aşan bir rüyanın gerçek olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, “Türkiye, nükleer enerjiyle sınıf atlayacak” dedi.

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS’de yeni bir adım daha atıldı. Santralin 3. reaktörünün temeli törenle atıldı. Temel atma törenine, Erdoğan ve Putin’in video konferansla katılmasının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, santralin yapımını üstlenen Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Mersin Valisi Ali İhsan Su, milletvekilleri ve Akkuyu Nükleer A.Ş. yetkilileri katıldı.

“Bir rüya daha gerçek olma yolunda ilerliyor”

Törenin açılışında konuşan Bakan Dönmez, “Bugün nükleer enerji yolculuğumuzun en önemli kilometre taşlarından birini daha geride bırakıyoruz. Türkiye için yarım asrı aşan bir rüya daha gerçek olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün üçüncü reaktörün temelinin atılmasıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. İnşallah seneye de dördüncü ve son reaktörün temelini atacağız. Akkuyu, 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında enerji üretmeye başlayacak. Türkiye, o gün yepyeni bir enerjiyle tanışacak” diye konuştu.

“7 gün 24 saat kesintisiz ve temiz enerji üreteceğiz”

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefine doğru ilerlediğini vurgulayan Dönmez, Türkiye’nin büyüdükçe ve geliştikçe enerjiye olan ihtiyacının da arttığını söyledi. Enerjide arz güvenliğini sağlamak için kaynak çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir enerji arzının sağlanmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirten Dönmez, “Nükleer enerjinin devreye girmesiyle de ithal kaynakların payı bir miktar daha düşecek. Bu sayede enerjide hem kaynağın hem de maliyetlerin daha yönetilebilir olması açısından önemli bir avantaj sağlayacağız. Yine Akkuyu ile birlikte, 7 gün 24 saat, ikim ve mevsim koşullarından bağımsız bir şekilde kesintisiz ve temiz enerji üreteceğiz. Özellikle geçtiğimiz kış ağır mevsim şartlarından dolayı pek çok ülkede elektrik kesintileri yaşandı. Bu durum nükleer santraller gibi baz yük elektrik tesislerinin önemini bir kez daha ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

“Akkuyu, 60 yıl boyunca 2,4 milyar ton karbon emisyonunu engelleyecek”

Akkuyu NGS tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kWh enerjiyle tek başına tüm Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağını dile getiren Dönmez, “Akkuyu işletmede kalacağı yaklaşık 60 yıl boyunca 2 bin 146 teravatsaat elektrik üretecek. Sıfır emisyon değeriyle elektrik üretecek Akkuyu, yeşil enerji hedefimizin de önemli bir parçası. Akkuyu, yıllık 128 milyon ton, 60 yıl boyunca da 2,4 milyar ton karbon emisyonunu engelleyecek. Bu, 9 milyon hektar ormanın tutacağı karbon miktarına eş bir rakama denk geliyor. İnşaat aşamasında en yoğun dönemde 16 bin işçimiz sahada ter döküyor olacak. İşletme aşamasında da inşallah 4 bin kişiyi Akkuyu’da istihdam edeceğiz. Bugüne kadar Akkuyu’da 70 bin adam saati Nükleer Düzenleme Kurumumuz, 327 bin adam saati de üçüncü taraf olmak üzere toplam 397 bin adam saatlik denetim gerçekleştirildi. 14 uzmanımız saha, inşaat ve montaj denetimlerine devam ediyor. Yakın zamanda bu sayıyı 40’a çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye, nükleer enerjiyle sınıf atlayacak”

Nükleeri, sadece elektrik üretiminde değil, ileri teknoloji üretiminde de kullanacakları bilgisini veren Dönmez, Özellikle son dönemlerde haberleşme, telekomünikasyon, savunma, sağlık, uzay bilimleri gibi alanlarda yakaladığımız başarının çıtasını, nükleer teknolojiyle bir adım daha öteye götüreceğiz. Türkiye, nükleer enerjiyle sınıf atlayacak. Üst düzey yerli teknoloji üretimi için gereken know-how transferiyle de yerli sanayimizin gelişimine katkıda bulunacağız. Nükleer teknolojiyle birlikte, ekonomimize yaklaşık 6 milyar dolarlık yerli katkı hedefliyoruz. Bugün 186 öğrencimiz eğitimlerini tamamlayarak Akkuyu’da göreve başladı. 2029’a kadar bu sayı 468’e ulaşacak. Gençlerimizin bilgisi, birikimi ve en önemlisi de enerjisiyle, inanıyorum ki Türkiye, yakın zamanda nükleer teknolojilere adını yazdıran ülkelerden biri olacak” dedi.

“Türk tedarikçilerden 2 milyar dolardan fazla hizmet ve mal alımı yapıldı”

Rosatom Genel Müdürü Likhachev de bundan sadece 5 yıl önce Akkuyu NGS’nin startının verildiğini söyledi. Projede bugüne kadar gerçekleştirilen aşamaları anlatan Likhachev, projenin Rusya için de çok önemli olduğunun altını çizdi. Şu anda yeni sistemlerin kurulduğunu, paralel olarak da altyapı çalışmalarına devam ettiklerini belirten Likhachev, “Biz bu yıl içerisinde anahtar niteliğinde birinci ve ikinci reaktörlerin artık gövdesini monte edeceğiz. Koruma sistemini inşa edeceğiz ve montajına geçeceğiz. Şu an şantiyemizde 400’den fazla Türk şirketi çalışıyor. Bu şirketler malzeme hizmeti veriyor. Bugüne kadar Türk tedarikçilerden 2 milyar dolardan fazla hizmet ve mal alımı yapıldı” diye konuştu.

Daha sonra Erdoğan ve Putin’in konuşmalarının ardından 3. reaktörün temeli atıldı.
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