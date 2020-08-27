Akkuyu NGS’nin 2. güç ünitesinin kor tutucusu inşaat sahasına ulaştı

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 2. güç ünitesinin pasif güvenlik sisteminin en önemli elemanı olan kor tutucu, inşaat sahasına ulaştı.

169 ton ağırlığında, yüksekliği 5.8 metre ve çapı 6.1 metre olan kor tutucu, acil bir durumda gövde içindeki çekirdeğin erimesini önleyip, soğutulmasını sağlayan ve radyoaktif maddelerin reaktörün dışına çıkmasını engelleyen çelikten yapılmış koni şeklinde bir tank. Böylece Akkuyu NGS, en ağır kazalara karşı bile korunmuş olacak. 3+ nesil reaktörlü modern nükleer santrallere monte edilen bu kor tutucu, yüksek sismik mukavemet, hidrodinamik ve darbe dayanımı gibi en üst güvenlik özelliklerine sahip.

Rus TYAJMASH fabrikası tarafından üretilen kor tutucunun, Akkuyu NGS’nin 2. güç ünitesine 2020 yılı Kasım ayında monte edilmesi planlanıyor. Montaj tamamlandığında kor tutucunun ağırlığı, iç donanımıyla birlikte 668 tona ulaşacak.

İnşaat sahasındaki yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, “En yoğun çalışmalar 1. güç ünitesinde yürütülüyor. Bu yıl, +26.0 kotuna kadar dış duvar inşasını tamamlamayı planlıyoruz. Bu ana salonun işletme kotu olacak. Böylece gelecek yıl reaktör basınç kazanını monte edebileceğiz ve ağustos ayında ana sirkülasyon boru hattının kaynak çalışmalarına başlayacağız. Bunlar, nükleer santralin kalbinde yapılacak çalışmalardır. 1. güç ünitesi için Rosatom’un iştiraki Atommash’ta 4 buhar jeneratörü üretildi. Bunlar sahaya ulaştıktan sonra reaktör basınç kazanının gelmesini bekliyoruz. Gelen kor tutucuyu 2. güç ünitesine bu sonbaharda monte edeceğiz. Bu çalışmalarla birlikte, inşaat-montaj üslerimiz, yakıt depolarımız ve tünellerimiz gibi diğer yardımcı tesisler de inşa ediliyor. Şu an itibarıyla tüm saha işlenmiş durumda, tesislerde keşfedilmemiş cephe kalmadı" dedi.

Şu anda, çalışmaları 3 güç ünitesinde yürütülmekte olan Akkuyu NGS inşaatının tüm aşamaları, bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) yanı sıra Assystem Uluslararası Mühendislik Grubu uzmanları tarafından titizlikle denetleniyor.