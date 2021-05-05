Akkuyu NGS sahasında çalışmalar hızla sürüyor

Dünyanın en büyük inşaat projelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışmalar pandemi döneminin olağanüstü önlem ve tedbirleriyle takvime uygun şekilde devam ediyor. Pandemi döneminde Türk firmalar için önemli ekonomik fırsatlar sağlayan proje, yaklaşık 11 bin kişiye iş sağlıyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş tarafından Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü günden itibaren çalışanlar arasında korona virüsün yayılmasını engellemek için kurulan operasyon merkezinin 24 saat çalışarak sahadaki durumu düzenli olarak izlemesinin ve gerekli tedbirleri zamanında almasının nükleer santral inşaatının takvime uygun bir biçimde yürütülmesini sağladığı kaydediliyor. Sahada “Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar” maddesi kapsamında tam kapanma döneminde de yoğunlaştırılmış tıbbi gözetim sistemi uygulanıyor. Akkuyu NGS sahasında ayrıca tüm çalışanlara düzenli olarak Covid-19 testi yapılıyor ve kişisel koruyucu ekipman da sağlanıyor. Günlük ateş ölçümlerinin yapılmasının yanı sıra ortak alanların ve çalışma tesislerinin de antiseptik dağıtıcılar ile donatıldığı Akkuyu NGS inşaat alanında konaklama ve ofis binaları da düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Sahada ayrıca toplantı ve halka açık etkinliklerin düzenlenmesinde de kısıtlamalar uygulanıyor. Dev projenin tedarik zincirinde yer alan 400’den fazla yerli şirketin de çalışmalarını bu kapsamda sıkı denetim ve tedbirlerle titizlikle sürdürdüğüne dikkat çekiliyor.

Uzmanlara göre alınan tüm bu önlemlerle proje, pandemi döneminde yerli firmalara iş imkanı ve istihdama katkısıyla çok önemli bir rol oynuyor. Santralin inşasında önemli bir rol üstlenen ve projenin yüzde 40’lık bölümünü oluşturan yerli firmalar, inşaat çalışmalarında ve inşaat malzemelerinin üretiminde yer almanın yanı sıra nükleer güvenlikle ilgili olmayan makine ve ekipmanların üretim sürecinde de aktif olarak görev alıyor. Türbin bölümündeki destekleyici ve soğutucu malzemeler, pompalar, basınç kapları, vanalar ve kabloların da aralarında bulunduğu malzemeler de santrale Türk firmaları tarafından sağlanıyor.

“Covid konusunda başarılı bir sınav verdik”

Sahada yer alan tedarikçi firmalar, zorlu bir dönemde Akkuyu projesinde yer almanın kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapıyor. Akkuyu NGS sahasına diyafram duvar, jet grout, zemin iyileştirme, susuzlaştırma gibi geoteknik mühendisliği ve müteahhitlik hizmetleri veren tedarikçi firmanın İcra Kurulu Başkanı Ogan Sevim, “Pandemi sebebiyle özellikle yurt dışında ertelenen projeler dolayısıyla geçmiş yıllara nazaran daha düşük bir tempo ile çalışmaktaydık. Bu süreçte yurt dışında 11 şubesi olan Türkiye merkezli firmamızın en kuvvetli performansı Türkiye’de göstermesi, ülkemizde inşaat sektöründe alınan önlemlerin ne derece faydalı olduğuna kanıttır. Firmamız, yetiştirmiş olduğu kalifiye iş gücü ile kaliteli istihdam sağlamaktadır ve bundan hem ülke hem de çalışan aileleri fayda görmektedir. Pandemiyle beraber zorlaşan piyasa koşullarında Akkuyu Projesinde yüzlerce insan çalıştıracak şekilde pay almak, önümüze iyimser bir şekilde bakmamıza sebep oldu. 2021’in geri kalanında güçlü bir büyüme ve tam kapasite ile çalışma hedeflemekteyiz” dedi.

Korona virüs salgınına karşı alınan iyi tedbirlerle başarılı bir yönetim sergilendiğine dikkat çeken Sevim, “Öncelikle işçilerimizi mümkün olduğunca izole etmekle işe başladık. Bu uğurda saha dışında tam teşekküllü bir kamp kurulmuş ve işçilerin her alanda ayrı bir grup olarak hareket etmesi hedeflenmiştir. Yemek ve ulaşım için özel firmalar ile anlaşılmıştır. Covid konusunda başarılı bir sınav veren firmamızda maske ile çalışma yapılmaktadır. Ayrıca periyodik olarak sağlık eğitimleri ve PCR testi yaptırılmaktadır” diye konuştu.

“NGS Projesi geçmişte benzer işler yapanlar için iyi bir ekosistem oluşturuyor”

Akkuyu NGS sahasında yangın eğitim simülatörü inşa edecek olan bir diğer tedarikçi firma ise projeye pandemi döneminde dahil olan şirketler arasında yer aldı. Firmanın Savunma Platform Simülatörleri Direktörü Göksenin Tümer, sahadaki çalışmalarını titizlikle yürüteceklerini açıklayarak, pandemi koşullarına rağmen çalışmanın ihale ve sözleşme imza sürecinde gecikme yaşanmayışının ve öngörülen sürelerde planlı faaliyetlerin tamamlanmasının da kendileri için büyük bir avantaj sağladığını belirtti. Tümer, “Şirketimizin savunma sanayiinde olgunlaşmış yetenekleri ve ürünleri dikkate alındığında ilerisi için önemli fırsatlar çıkacağını ve projedeki katma değerimizin artacağını öngörmekteyiz. Akkuyu NGS Projesi, geçmişte benzer işler yapanlar için iyi bir ekosistem oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomiye pozitif katkı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümüne yetiştirilmesi ve proje takvimine uygun şekilde ilerlenmesi için proje tedarikçileri ile birlikte büyük bir mesai sürdürülürken, Akkuyu’nun Türkiye’nin geleceğinde enerji istikrarı ve refahı için çok önemli olacağına dikkat çekiliyor. Dört ünitesinin hayata geçirilmesiyle yıllık 35 milyar kilovat saat elektrik üretecek olan proje, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak.

“Türkiye, 60 yıllık hayalini gerçekleştiriyor” sözleriyle Akkuyu NGS’nin ülke için önemine dikkat çeken İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Dr. Rahmi İncekara’ya göre, Akkuyu NGS’nin Türkiye ekonomisine dönüşü pozitif olacak. Enerji ekonomisi alanında çalışma yapan İncekara, bu katkıyı şu sözlerle anlattı:

"Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasına katkısı yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde olacak. Benzer şekilde vergi gelirlerinin de bu noktada 70 milyar dolar artması da yapılan çalışmalarda gözlemleniyor. Türkiye’nin yüzde 10’luk enerji ihtiyacının özellikle içerideki bir kaynak tarafından karşılaması önemli bir konu. Bu da Türkiye’nin enerji konusunda ithalatı ve döviz çıkış maliyetlerinin azalması olarak karşımıza gelecek."

Yerli firmalara dünyanın kapısını açıyor

Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın’a göre de Akkuyu, Türk firmalara nükleer sanayisine katılım için yeni kapılar açıyor. Akkuyu NGS projesinin Türkiye’de yeni bir iş kolunun gelişmesine ve firmaların nükleer alanında büyük bir deneyim kazanmasına yardımcı olacağını kaydeden Kayrın, “Türk iş dünyasına dünyanın kapılarını açan, yeni fırsatlar oluşturan önemli bir proje. Daha önce var olmayan bir sanayi kolu bu proje ile beraber gelişiyor. Proje sayesinde bir nükleer santralde yer alabilecek kalitede malzeme üretimi için altyapılar oluşturuluyor” açıklamasını yaptı.