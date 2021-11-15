banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
'Elmalı davası'nda karar açıklandı
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
İcra takip dosyalarında rüşvet operasyonu!
Ehliyet alacaklar dikkat! Artık sınavlar böyle yapılacak!
Ehliyet alacaklar dikkat! Artık sınavlar böyle yapılacak!
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı
Eren Kış 3 Operasyonu başlatıldı

Akkuyu NGS, 2053 net sıfır emisyon hedefine sağlayacağı katkıyla öne çıkıyor

Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek Akkuyu NGS'nin yıllık 35 milyon ton karbondioksit salımını engelleyeceği hesaplanıyor.

Ekonomi 15.11.2021, 15:01
Akkuyu NGS, 2053 net sıfır emisyon hedefine sağlayacağı katkıyla öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), TBMM tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması'ndan doğan yükümlülükleri yerine getirmek için belirlenen "2053 net sıfır emisyon" hedefine sağlayacağı katkıyla öne çıkıyor.

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan ve yaklaşık 60 yıllık işletme ömrü olan Akkuyu NGS'nin daha sonra ikinci ve üçüncü ünitelerinin temelleri atıldı ve dördüncü ünitenin inşası için ise temel çukuru kazma çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaların devam ettiği dördüncü ve son ünitede 29 Ekim'de verilen inşaat lisansının ardından gelecek yılın başında tam ölçekli inşaat çalışmalarına başlanması öngörülüyor. Ana lisans ve izinleri tamamlanan projede, çalışmalar inşaat sahasının tamamında hız kesmeden devam ediyor.

Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, tek başına Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacağı öngörülüyor.

Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan kesintisiz elektrik üretilebilecek Akkuyu NGS'nin yıllık 35 milyon ton karbondioksit salımını engelleyeceği hesaplanıyor.

Bu kapsamda Akkuyu NGS, Türkiye'nin TBMM tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması'ndan doğan yükümlülükleri yerine getirmek için belirlenen "2053 net sıfır emisyon" hedefine sağlayacağı katkıyla öne çıkıyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atan Türkiye'nin, Akkuyu NGS dışında kurulması planlanan iki nükleer enerji santraline yönelik çalışmaları da devam ediyor.

Nükleer enerji 2020'de 2 milyar ton karbondioksit salımını engelledi

AA muhabirinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Dünya Nükleer Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, küresel enerji arzının yüzde 10'unu karşılayan nükleer enerji, gelişmiş ekonomilerde uzun yıllardır düşük karbonlu enerji kaynağı olarak işlev görüyor.

Dünyada halen 33 ülkede faaliyet gösteren ve toplam 392 bin megavatlık kurulu güce sahip işletme halindeki 442 nükleer reaktör, 7 gün 24 saat, iklim ve mevsim koşullarından bağımsız bir şekilde kesintisiz ve temiz enerji üretiyor.

Söz konusu reaktörler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020'de toplam 2 bin 553 teravatsaat elektrik üreterek kömürden enerji üretimine kıyasla 2 milyar ton karbondioksit salımını önlemeleriyle dikkati çekiyor.

Dünyada 1950'li yıllarda kurulmaya başlanan nükleer santrallerin 1970'ten bu yana engellediği karbon emisyon miktarı ise 72 milyar ton olarak hesaplanıyor.

2053 net sıfır emisyon hedefi

Küresel sıcaklık artışının bu yüzyılın sonunda 1,5 dereceyle sınırlandırılmasını hedefleyen Paris Anlaşması, 10 Kasım'da Türkiye'de yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi, politikalarda ve yasalarda küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine uygun şekilde düzenlenme yapılmasını sağlayacak hukuki ortamı oluştururken, Türkiye ulusal katkı beyanlarına ilişkin güncellemelerini bu çerçevede yapacak.

Anlaşma kapsamında Türkiye'nin, ilk adım olarak, enerji, atık, ulaşım, binalar ve tarım sektörlerindeki emisyon azaltım hedeflerini içeren ulusal katkı beyanlarını güncelleyerek Birleşmiş Milletler (BM) Sekreteryası'na sunması planlanıyor.

Türkiye'nin güncelleyeceği ulusal katkı beyanlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2053'te net sıfır emisyona ulaşma hedefine yönelik yol haritasının oluşturulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de BM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olacağını ve 2053 için net sıfır emisyon hedefinin benimseneceğini bildirmişti.

Firdevs Yüksel

#ekonomi
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6