Akkök Holding’in Kadın Enerjisi projesi kapsamında ilk dersler başladı

ANKARA (AA) - Akkök Holding’in enerji grubu şirketleri tarafından hayata geçirilen Kadın Enerjisi projesi kapsamındaki “Kampüste” programı çevrimiçi olarak başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkök Holding enerji grup şirketlerinin ortaklaşa yürüttüğü Kadın Enerjisi projesinin “Kampüste” etabı, proje paydaşları ve öğrencilerin katıldığı çevrimiçi açılış toplantısıyla başladı.

Yenibirlider Derneği ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun ortak projesi “Genç Kadın Liderler” iş birliğindeki programda, Akkök Holding ve enerji grubu şirketleri yöneticileri 80 genç kadın lider adayıyla buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkök Holding ve Akenerji İnsan Kaynakları Direktörü Duygu Erzurumlu Cengiz, kadınların iş hayatında daha fazla etkinleşerek güçlenmesinin gelecek nesiller açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Akkök Holding’in enerji grup şirketleri SEDAŞ ve Sepaş Enerji ile toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen projelerini tek çatı altında bir araya getirdiklerini ifade eden Cengiz, "Kampüste isimli projemiz kapsamında Kadın Enerjisi projesiyle üniversiteli genç kadın liderlere dokunacağız. Geleceğin kadın liderlerine enerji sektörünü yakından tanıtarak, onların bu sektöre yönelmelerini sağlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü (CFO) Özlem Ataünal da enerji sektöründeki kadın temsil oranının düşük olduğunu, kadın istihdamı ve kadın lider sayısını artırmak istediklerini ve 2023 itibarıyla projenin ortaya koyacağı başarı sayesinde sektördeki diğer enerji şirketlerine örnek teşkil etmeyi arzu ettiklerini kaydetti.

Kadın Enerjisi – Kampüste projesi ile TİSK ve Yenibirlider Derneği’nin birlikte yürüttüğü Genç Kadın Liderler Programı ile Bahçeşehir Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi ortaklığında eğitim programları düzenlenecek. Yaklaşık 100 üniversite öğrencisinin faydalanacağı çeşitli eğitimlerin sonunda başarılı olanlara, mentorluk ve staj imkanı da sağlanacak.



