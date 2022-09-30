Akkök Holding’den 3 yılda 265 milyon liralık Ar-Ge yatırımı

Ge ve inovasyondaki gücüyle adından söz ettiren sanayi kuruluşlarından Akkök Holding, grup şirketlerinin bu alandaki çalışmalarını ve yatırımlarını ‘Akkök Ar-Ge Zirvesi’ etkinliğinde anlattı. Holding’in İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, “Toplam 12 bin metrekareyi aşan değişik şirketlerimizde Ar-Ge tesislerimiz var ve Ar-Ge’ye son 2-3 senede 265 milyon TL gibi yatırım yaptık” dedi.

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Akkök Holding’in kimya sektöründe faaliyet gösteren iştirakleri, ‘Akkök Ar-Ge Zirvesi’ etkinliğinde bir araya geldi. Grup şirketlerinden kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Akcoat’un Sakarya’daki yeni Ar-Ge merkezinde gerçekleşen etkinlikte, Aksa Akrilik, Akkim Kimya, Akcoat, DowAksa ve Epsilon Kompozit’in Ar-Ge, inovasyon ve üretim teknolojilerindeki yatırımları ile gelecek hedefleri paylaşıldı. Akkök Holding ve iştiraklerinde görev alan 6 bini aşkın çalışanın canlı yayında çevrimiçi takip ettiği zirveye, Akkök Holding’den Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilüfer Dinçkök Çiftçi, İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dördüncü, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Alize Dinçkök, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Emin Çiftçi, İcra Kurulu Üyesi Gökşin Durusoy, İcra Kurulu Üyesi Cengiz Taş, İcra Kurulu Üyesi Onur Kipri ve Akcoat Genel Müdürü Veysi Küçük ile grup şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı. Bu yıl ilk defa gerçekleşen ve senede iki kez düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi hedeflenen ‘Akkök Ar-Ge Zirvesi’ grup şirketlerinin Ar-Ge, inovasyon ve üretim teknolojilerindeki güncel çalışmaları ile hedeflerinin ele alınmasıyla önem taşıyor. Akkök grubunun Ar-Ge’ye 3 yılda 265 milyon TL yatırım yaptığını aktaran İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, 50 farklı ürün grubunda çalışan şirketlerin 165 patent başvurusu ile 88 tasarım tesciline sahip olduklarını ve bu alandaki çalışmalarıyla da Türkiye’ye güç kattıklarını söyledi.

“Burası bir bilgi paylaşımı, iyi ve kötü tecrübeleri öğrenmek için yapılan bir buluşma”

Geleneksel hale getirmeyi hedefledikleri etkinliğin ilkini gerçekleştirdiklerini aktaran Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, “Akkök Holding, 70 seneyi aşkın, Türkiye’nin en muteber ve en geleneksel endüstri şirketlerinden bir tanesi ve bizim ağırlık noktalarımızdan bir tanesi de kimya. Kimya sektörü deyince zaten Ar-Ge, inovasyon özellikle son zamanlarda sürdürülebilirlik anlamında da çok önemli. Bugün, 2 günlük çalışmada bütün şirketlerden kimya şirketlerimizdeki Ar-Ge mühendislerimiz orada inovasyonla meşgul olan arkadaşlarımız burada kendi sunumlarını yapacaklar. Burası bir bilgi paylaşımı, iyi ve kötü tecrübeleri öğrenmek için yapılan bir buluşma ve bunu biz ilk defa yapıyoruz. Aslında düşüncesi çok eski ama pandemiden dolayı yapamadık. Şimdi ilk defa geniş bir katılımla bütün Akkök Holding çerçevesinde bir sürü arkadaş ve online olarak katılacak çok arkadaş var. Bunu da holding adına gelenek hale gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu çok önemli kimya şirketleri için, Türkiye için Ar-Ge faaliyetleri çok önemli ve tabi bir araya gelmek insanları birbirini tanıması birkaç açıdan önemli” dedi.

“Sürdürülebilirlik sadece Akkök için değil özellikle bütün şirketler için önemli”

Sürdürülebilirliğin önemine değinen Dördüncü, “Özellikle sürdürebilirlik, benim sadece Akkök Holding’de olan görevim değil Türkiye’deki Birleşmiş Milletler’deki Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyorum. Sürdürülebilirlik sadece Akkök için değil özellikle bütün şirketler için önemli özellikle Türkiye’deki bütün şirketler için artık böyle bir olsa da olurdan çıkmış muhakkak olması gereken bir şey yani bizim geleceğe dönük olarak var oluşumuzun ve başarılarımızın devam etmesinin en önemli etkenlerinden biri tanesi. Sürdürülebilirlik çok geniş bir yelpaze bunun için de inovasyon var, toplumsal cinsiyet eşitliği var, bunun içinde çevre var. Biz bunları Akkök Holding’de özellikle kimya şirketi olarak herkesten daha çok önem vermemiz gerekiyor. Bizim karbon ayak izimiz, su ayak izimiz bunlar kimya da bir üretim yapan şirket için gerçekten çok önemli ve bunları biz süreçlerimizin içine koyuyoruz. Sürdürebilirlik için inovasyon, dijitalleşme, Ar-Ge faaliyetleri, proses teknikleri, endüstri dört her ne kadar geciktiyse bütün bunları üretim süreçlerimizin içine sokuyoruz ve bunlarla çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Ar-Ge’ye son 3 senede 265 milyon TL gibi yatırım yaptık”

Ar-Ge çalışmalarından söz eden Dördüncü, “Toplam 12 bin metrekareyi aşan değişik şirketlerimizde Ar-Ge tesislerimiz var ve Ar-Ge’ye son 3 senede 265 milyon TL gibi yatırım yaptık. Ar-Ge’deki yaş ortalaması 33 olan genç arkadaşlarımız, doktoralı yani profil olarak çok yüksek eğitimli arkadaşlar. Netice olarak söylemek gerekirse son 2-3 senede yaklaşık 165 tane patent başvurumuz, 88 tane üretim tescilimiz var. Dolayısıyla çok yoğunuz ve bizim şirket hedeflerimizde de yeni, Ar-Ge’den, inovasyon faaliyetlerinden çıkan ürünlerin 2-3 sene içinde şirketin toplam cirosunda ne kadar katkısı var? Yani her şirketin bu konuda bir hedefi vardır gerek karlılık gerek ciro anlamında. Ar-Ge’yi boşa yapmıyoruz yani neticeleriniz boşa yapmıyoruz ölçüm yapıyoruz ve ölçüyoruz” şeklinde konuştu.