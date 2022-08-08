Akkim’den 100 milyon dolarlık yeni yatırım

Yalova’da 100 milyon dolarlık yatırım bütçesine sahip reçine üretim tesisi için yatırıma başlayan Akkim Kimya, bu alandaki ithalatı ikame ederek cari açığın azalmasına her yıl 200 milyon dolar katkı sağlayacak.

Akkök Holding iştiraklerinden kimyasal madde üreticisi Akkim Kimya, 45’inci yılında yatırımlara devam ediyor. Geçtiğimiz ay Nazilli’de gıda katkı üretiminde faaliyet gösterecek yeni tesisinin açılışını yapan şirket, Yalova’da epoksi reçineleri, ham maddeleri ve formüle edilmiş türevlerini üretmeye başlayacak. Bu kapsamda 100 milyon dolarlık yatırımla Akkim’in Yalova kampüsündeki klor alkali tesisleri ile entegre, 50 bin metrekare büyüklüğe sahip yeni bir fabrika kurulacak.

“Cari açığı azaltıp istihdamı artıracak”

Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, yeni tesisin toplamda 100 bin ton üretim kapasitesi olacağını söyledi. Tesisin 2024’ün Ocak ayında üretime başlayacağını dile getiren Kipri, “Birçok sektörde stratejik değer taşıyan bir ham maddeyi Türk sanayisinin hizmetine sunmasıyla Türkiye ve çevre ülkeler için ilk niteliği taşıyacak tesisimizde, yıllık 50 bin ton sıvı, katı epoksi reçineler ile formüle edilmiş türevlerini üreteceğiz. Ayrıca rekabet avantajı oluşturma amacıyla hammaddeleri olan 25 bin ton epiklorhidrin ile aynı miktarda gliserin üretimi de yapacağız. Böylelikle ülkemiz için önemli bir ihracat potansiyeli ve döviz girdisi potansiyeli oluşturacağız. Senelik 50 bin tona varan ithalatı da ikame ederek, cari açığın azalmasına her yıl yaklaşık 200 milyon dolar destek sunarken 100 kişilik yeni bir istihdam daha oluşturacağız” dedi.

Atık sular tuzlu su kaynağı olarak geri dönüştürülecek

Şirketin üretime başlayacağı epoksi reçineler sanayi boyaları, elektrostatik toz boyalar, havacılık ve savunma sanayi, rüzgar türbini kanatları, elektrik ve elektronik sektörü ile tüm kompozit uygulamalarında stratejik girdi olarak kullanılıyor. Dünyada yaygın olan petrokimya türevleri yerine, bitkisel ve doğal kaynakları kullanacak ürünler, Avrupa’da “yeşil epoksi reçineler” olarak adlandırılıyor.

Lisans ve mühendislik çalışmaları Nisan ayında başlayan tesiste “Sıfır atık su” tasarımlı “Epiprovit” proses teknolojisinin kullanımı için Avusturyalı mühendislik şirketi “Kanzler Verfahrenstechnik GmbH (KVT)” ile lisans ve teknoloji transfer anlaşması imzalandı. “Epiprovit” teknolojisi ile şirket, sürdürülebilirlik taahhütleri ile uyumlu ve çevreci bir yatırıma imza atmış olacak. Tesisten çıkan tüm atık sular özel arıtma sistemiyle saflaştırılıp, şirketin klor alkali tesislerinde tuzlu su kaynağı olarak geri dönüştürülecek.