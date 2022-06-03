Akkim Kimya ve Akcoat, bu yıl da İSO 500’de yerini aldı

İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)’ araştırması sonuçlandı. Türkiye’nin önde gelen kimyasal madde üreticisi Akkim Kimya, son 10 yılın en büyük atılımını yaparak listede 68 sıra birden yükseldi. Global markalara kimyasal kaplama malzeme çözümleri sunan Akcoat da yine bu yıl İSO 500 listesinde yer alma başarısını gösterdi.

Akkim, listenin yükselen yıldızlarından oldu

Şirket, 2021 yılında 2 milyar 479 milyon 793 bin 930 TL’lik net satış rakamına ulaşırken, 68 sıra birden atlayarak listenin yükselen yıldız şirketleri arasında yer aldı. Bu yıl listenin 188. sırasına yerleşen şirketin temelleri 1977’de Yalova’da atıldı. İştirakleriyle birlikte bini aşan çalışanı ve 5 farklı lokasyonda toplam 800 bin ton üretim kapasitesiyle ihracat ve istihdama stratejik katkıda bulunan şirket, 6 kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Şirket, büyüme stratejisi doğrultusunda 2021’e 63 milyon dolar değerindeki yeni bir satın alma yatırımıyla başlamıştı.

Akcoat’tan net satış başarısı

Akkim’in 2015 yılında bünyesine dahil ettiği Akcoat ise listede 446. sıraya yerleşti. Geçen yıl 696 milyon 704 bin 474 TL olan net satış rakamını 2021’de 1 milyar 97 milyon 980 bin 670 TL’ye yükselten şirket, beyaz eşya, seramik, ev ve mutfak eşyaları gibi ürünlerin global markalarına kimyasal kaplama malzeme çözümleri sunuyor. Şirket, yaklaşık yarım yüzyıllık deneyimiyle seramik, emaye, yapışmaz-dekoratif kaplamalar, cam ve pigment olmak üzere 5 ana ürün grubunda faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye ve İspanya’daki üretim tesisleri ile 6 kıtada 65’ten fazla ülkedeki global iş ortaklarına inovatif çözümler sunmayı devam eden şirket, ihracat ve büyüme performansını her geçen yıl artırıyor.