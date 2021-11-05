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Akiş GYO, üçüncü çeyrekte 65.7 milyon TL net kâr elde etti

Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, “Covid-19 kaynaklı kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte Temmuz-Eylül 2021 dönemi AVM’lerimizde ciro rekorlarının kırıldığı ve bizim de bir yılı aşkın bir süreden sonra çeyreklik bazda net kâr açıkladığımız bir dönem oldu” dedi.

Ekonomi 05.11.2021, 12:37
Akiş GYO, üçüncü çeyrekte 65.7 milyon TL net kâr elde etti

Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, “Covid-19 kaynaklı kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte Temmuz-Eylül 2021 dönemi AVM’lerimizde ciro rekorlarının kırıldığı ve bizim de bir yılı aşkın bir süreden sonra çeyreklik bazda net kâr açıkladığımız bir dönem oldu” dedi.

Akkök Holding’in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, 2021 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Pandemi kaynaklı kısıtlamaların ve alışveriş merkezlerinin kısmen kapalı kalmaya devam ettiği 2021 yılının ilk yarısının ardından, Temmuz- Eylül 2021 dönemi kısıtlamalarının sona erdiği, sektörde ‘revenge shopping’ olarak adlandırılan ve insanların fiziksel alışveriş yapmaya duyduğu özlemi giderdiği bir dönem oldu. Bu dönemde kurdaki hareketliliğe ve görece yüksek enflasyon rakamlarına rağmen AVM’lerimizde metrekare başına cirolarda yüzde 75 mertebesinde artış gözlemlendi. Ayrıca şirketin yüzde 100 sahibi olduğu Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerinde sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 98 gibi geçmişten gelen yüksek doluluk oranları korunurken, her geçen gün ivmelenen ziyaretçi sayıları da sonuçlarımıza olumlu katkıda bulundu.

Şirketin 2021 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, “Özellikle ana iş kolumuz olan ticari gayrimenkullerimizdeki kiracılarımızın içinde bulunduğu perakende sektöründe yapısal değişikliklerin yaşandığı bir ortamda şirket olarak güçlü kurumsal yapımız ve stratejik planlamamızla yılın ilk dokuz ayını başarılı bir şekilde tamamladık” dedi.

“3. çeyrekte AVM’lerimizde ciro rekorları kırıldı”

Durusoy, sözlerine şöyle devam etti: “2018 yılından bu yana AVM’lerimizde vizyoner bakış açısıyla, global trendleri de göz önüne alarak farklılaşma çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Alışveriş merkezlerimizin çekim ve deneyim merkezi olması, oldukça yüksek doluluk oranlarıyla birleşince hem kiracılarımız hem de ziyaretçilerimiz tarafından olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu sebeple üçüncü çeyreğin her ayında her iki AVM’mizde tarihsel ciro rekorları kırılması bizim açımızdan sürpriz olmadı.”

Bağdat Caddesi’ndeki Erenköy binasının Boyner markası altında Eylül ayı itibariyle faaliyete geçmesiyle kira gelirlerinin artacağını belirten Durusoy, “Yeni kısıtlamaların gelmediği senaryoda 2021 yıl sonu itibariyle AVM ciroları anlamında 2019’u yakalayıp bir miktar üzerine de koyabiliriz. Ziyaretçi sayıları ise biraz daha geriden geliyor ama orada da her geçen gün artan ivmeyi gözlemliyoruz” diye konuştu.

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