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Akın akın geliyorlardı, ’PCR’ sonrası bıçak gibi kesti

Edirne’de, sınır kapılarında PCR testi ibraz zorunluluğunun ardından Bulgar turist sayısında düşüş yaşanınca, tarihi çarşıların esnafları da zor günler yaşıyor.

Ekonomi 09.01.2021, 12:43 09.01.2021, 14:26
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Akın akın geliyorlardı, ’PCR’ sonrası bıçak gibi kesti

Edirne’de, sınır kapılarında PCR testi ibraz zorunluluğunun ardından Bulgar turist sayısında düşüş yaşanınca, tarihi çarşıların esnafları da zor günler yaşıyor.

Sınır kapılarında yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanan PCR testi ibraz zorunluluğunun ardından Edirne’ye gelen Bulgar turist sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. Tarihi Selimiye Camii’nin altında bulunan Arasta Çarşısı, Eski Cami’nin yanında bulunan Bedesten Çarşısı ve Üç Şerefeli Camii yakınında bulunan Ali Paşa Çarşısı esnafları zor günler yaşıyor. Neredeyse siftah yapmadan günü kapatan çarşı esnafları, dükkanlarının kira bedellerini de zar zor ödediklerini söyledi.

PCR testi ibraz zorunluluğu 30 Aralık 2020’de başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yurtdışından Türkiye’ye gelecekler için 30 Aralık’tan itibaren son 72 saat içinde yapılmış PCR negatif testi belgesi istenmeye başlandı. Tüm sınır kapılarında zorunlu olarak yapılan uygulamanın ardından Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye gelen Bulgar turist sayısı yok denecek kadar azaldı. Bulgar Turistlerin gelmemesi, Edirne’de ticari hayatı durma noktasına getirdi.

Turistlerin en çok ziyaret ettiği kent merkezindeki tarihi çarşılarda yılbaşından bu yana yaprak kıpırdamıyor. Bir çok esnaf, işlerinin olmaması nedeniyle dükkanlarını bile açmıyor.

“PCR testi zorunluluğu sonrası işlerimiz sıfır”

Selimiye Arasta Dernek Başkanı Adem Bayrak, esnafların siftahsız dükkan kapattığını, böyle giderse kapanan dükkan sayısının artacağını söyledi. Bayrak, “O günden sonra işlerimiz sıfır. Bulgar geliyordu. İyi kötü benden olmazsa diğer arkadaşlardan, Edirne içindeki esnaftan alışveriş yapıyordu. Ama girişte Bulgarlardan PCR testi istiyorlarmış. Bu PCR testi de 120 Levaymış. Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz telefon görüşmelerine göre bu büyük bir meblağ oluyor. Gelmiyorlar” dedi.

“Edirne yurtiçinden ve yurtdışından gelen turizmle ayakta olan bir kent

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, esnafın zor günler geçirdiğini söyleyerek, “Edirne’nin bir gerçeği var. Maalesef ki Edirne bir sınır kenti olduğu için her zaman söylediğimiz gibi ya yurtiçinden ya da yurtdışından gelen turizmle ayakta. Edirne turizm ile ekonomisini çeviren bir şehir. Pandemi dolayısıyla maalesef ki iç turizmde bayağı düşüşler var. Bu sefer Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelenlerle Edirne ekonomisi ayakta kalıyor. Aralık ayı yurtdışından gelen turistlerin giriş yaptığı bir aydır. Çünkü malum onlarda Paskalya ve Yılbaşı kutlaması vardı. Aralık ayı bayağı kötü geçti. Aralık’ın 30’undan sonra kapılardan PCR testi istenince Edirne’ye yabancı gelmemeye başlayınca ticaret bir nevi artık durma noktasına geldi” diye konuştu.

“Bu testler böyle devam ettiği sürece Bulgar gelmeyecek”

Arasta esnaflarından Fatma Kıral da zorunlu test uygulamasının ardından Bulgar turistlerin gelmemesiyle işlerin bıçak gibi kesildiğini belirterek, “Testler zorunlu hale getirildiğinden beri işlerimiz bıçak gibi kesildi. Şu anda hiçbir Bulgar müşteri gelmiyor. Şu anda esnaf olarak çok zor durumdayız. Kiralarımız çıkmıyor. Biz talep ediyoruz ki bu kiraları bizden almasınlar. Bu testler böyle devam ettiği sürece Bulgar gelmeyecek. Esnaf da çok zor durumda kalacak” dedi.

Esnaflardan Sabriye Özdemir de, işlerin olmaması nedeniyle çoğu esnafın dükkanını bile açmadığını anlattı.

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