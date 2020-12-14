Akıllı sistemle yönetilen serada yıl boyu muz üretilecek

Osmaniye’de 26 dönüm üzerine bilgisayarlı ve otomasyonlu akıllı sistem ile yönetilebilen modern muz serası kuruldu. Sıcaklık ve nem düzeylerinin bilgisayarla kontrol edildiği serada değişen hava sıcaklığına göre iklimlendirme otomatik olarak yapılıyor.

İstanbul’da vinç işletmeciliği yapan Ziya Şahin, modern bir sera kurmak istedi. Bunun üzerine İstanbul’dan Osmaniye’ye gelen Şahin merkeze bağlı Sakızgediği köyünde 26 dönem üzerine bilgisayarlı ve otomasyonlu akıllı sistem ile yönetilebilen modern muz serası kurdu. Sulama sistemi ve iklimlendirme otomasyonlarının bulunduğu serada sıcaklık ve nem düzeyi bilgisayarla kontrol edilirken, değişen hava sıcaklığına göre de iklimlendirme otomatik olarak yapılıyor. Yaklaşık 5 milyon para harcayarak kurduğu seraya 5 bin 200 adet muz fidesi diken Şahin, Osmaniye’ye örnek bir sera yaptıklarını kaydetti.

“Modern bir sera kurmak heves oldu”

Amaçlarının Osmaniye’de seracılığı geliştirmek olduğunu ifade eden Ziya Şahin, “Osmaniye’ye modern bir sera kurmak için bir heves oldu. Aynı zamanda bu bölgede seracılığın gelişmediğini insanların atadan deden kalan buğday, mısır ve yer fıstığı gibi ürünlerle uğraştığını gördük. Biz de bu memlekete öncü örnek bir sera yapmak istedik. Buradaki amacımız bu bölgenin insanlarını daha çalışkan sürekli verim alan böyle bir sera sistemine yönlendirmeyi hedefledik. Bu bölgenin diğer bölgelerden fazla bir iklim şartları olmadığı bölgenin diğer seracılık yapılan bölgelerle uyumlu olduğu toprak ve su analizini yaparak bir sera kurmaya karar verdik” dedi.

"Üretimimiz 12 aya yayılmış olacak"

Seranın donanımı hakkında bilgiler veren Ziraat Mühendisi Hakan Yavuz, “Osmaniye’de kurmuş olduğumu bu sera tamamen modern bir seradır. Serada sulama sistemi ve iklimlendirme otomasyonlarımız var. İçerdeki sıcaklık ve nem düzeylerine göre kontrollerin tamamı bilgisayar ortamında otomatik olarak yapılıyor. Gübreleme ve sulama sistemi de aynı şekilde otomatik sistem üzerinden yapılıyor. İçerideki su kontrolü üzerinde de beslememiz var. Burası 26 dönüm üzerine kurulu bir seradır. İçeride 5 bin 200 adet fidemiz var. Bir yıl sonra hasat bekliyoruz. İlk yıl dönüm başı 7 ton gibi üretim bekliyoruz. Daha sonraki üretimlerimiz 12 aya yayılmış olacak. O dönemlerde de 26 dönüm üzerinden 230 ton ürün almayı hedefliyoruz” diye konuştu.