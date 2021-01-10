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Akıllı şehirlerde tasarruf

Türk Telekom, yeni nesil şehircilikte hayata geçirdiği çalışmalara 9 ilde 50’den fazla hizmetle devam ediyor.

Ekonomi 10.01.2021, 12:01
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Akıllı şehirlerde tasarruf

Türk Telekom, yeni nesil şehircilikte hayata geçirdiği çalışmalara 9 ilde 50’den fazla hizmetle devam ediyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümünde önemli rol oynayan Türk Telekom, Enerji Verimliliği Haftası’nda yaptığı açıklamada; 5G ve yapay zekâ yatırımlarını sürdürürken, ‘Yeni Nesil Şehirler İnisiyatifi’ ile bu teknolojilerin ilk adımını 9 kentte hayata geçirdiğini duyurdu. Türk Telekom, ürün ve hizmetleriyle trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlıyor. Yeni Nesil Şehir Platformu adı altında, yeni nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık, yaşam ve güvenlik alanlarında 50’den fazla hizmet sunuluyor.

Bu çalışmalar kapsamında, Karaman, Kars, Antalya, Kırşehir, Mersin ve Edirne’den sonra, Elektronik Denetleme Sistemi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yeni Nesil Kavşak ile Elazığ Belediyesi, Halka Açık Wi-Fi, Yeni Nesil Şehir Mobilyaları ve Mobil Uygulama ile Kütahya Belediyesi yeni nesil şehir çözümlerine kavuşturuldu. Ayrıca toplam 21 belediyede Sosyal Medya Yönetim Yazılımı hizmeti sunularak “Dijital ve İnteraktif Belediyecilik” vizyonu desteklendi.

“Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlıyoruz”

Türk Telekom olarak yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirler inşa ederek, yeni konseptler geliştirdiklerini ifade eden Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, “Türk Telekom olarak Yeni Nesil Şehirler’de, sensörler ve taşıtlar gibi farklı kanallardan toplanan verileri, Türk Telekom IoT platformunda işleyip anlamlandırarak ileriye dönük kararlar alınmasını ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlıyoruz” dedi.

Elektrikte yüzde 40, sulamada yüzde 30 tasarruf

Kamu hizmetleri de dâhil şehirlerin tüm ihtiyaçları için akıllı çözümleri devreye soktuklarını belirten Eser, Yeni Nesil Enerji uygulamaları sayesinde elektrikte yüzde 40, sulamada yüzde 30’a varan tasarruf sağlandığını vurguladı. Eser, trafikte geçirilen sürenin yüzde 35 azaltılmasıyla yakıtta yaklaşık yüzde 30 tasarruf sağlandığını, karbon salınımının da yüzde 25 azaldığını açıkladı.

Kronik hastalar ile görme engellilere özel uygulama

Türk Telekom’un Yeni Nesil Sağlık uygulamaları ile 9 kentte 400’ün üzerinde kronik hastanın sağlık durumları takip edilerek periyodik kontrolleri yapılmaya başlanırken, Panik Butonu uygulaması hayata geçirildi. Ayrıca Sesli Adımlar uygulaması sayesinde görme engellilerin cadde ve sokaklarda güvenle dolaşmaları sağlandı. Sıcaklık, nem, gürültü, duman, su baskını, hava/su kalitesi takibi, basınç, gaz ve atık madde ölçümleri yapılarak elde edilen değerlerin raporlanabilmesi ve kontrol edilmesiyle çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflendi. Yeni nesil şehirlerde en öncelikli ihtiyaç olan WiFi hizmeti ise açık alanlarda 1.2 Milyon kullanıcıya sunuldu.
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