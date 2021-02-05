Akıllı kumaş, ileri teknoloji UP&FIT’e ihracat yolunu açtı

İstanbul Galata’da 2015 yılında Merve ve Erdinç Aydın çifti tarafından kurulan ve tayt üretiminde uzmanlaşan UP&FIT, 5 yıl içerisinde Avrupa ve Ortadoğu’ya ihracat yapan Türk markasına dönüştü.

İleri teknoloji kumaş, özel bir teknikle üretilen ve kişiyi en az 3 cm daha ince gösterdiği için kadınlar tarafından yoğun talep gören UP&FIT, online satış mağazası ile önce Türkiye’de daha sonra yurt dışında ilgi gören bir marka haline geldi. Kadın taytına getirdiği yenilikçi anlayış ve minimal tasarımlarıyla başarıyı yakalayan markanın kurucusu Merve ve Erdinç Aydın çifti, upandfit.com sitesinden yaptığı satışın yanı sıra Nişantaşı’nda açtığı ilk mağazası ile de hizmet vermeye başladı. Yeni alternatifler üreten kumaş sektöründeki teknolojik ilerlemeyi, tayt modelleri ile stilize ederek, kadının, taytı tüm yaşam alanlarında kullanabileceği hale getiren UP&FIT, klasik kullanım şekillerinin yanında şık mekanlarda da kadınların güzelliğini ön plana çıkartıyor.

Ürünlerini kullanan müşterilerden gelen talep üzerine kendi satış noktalarını açmaya karar verdiklerini söyleyen Satış ve Pazarlama Direktörü Merve Aydın, altı aylık bir fizibilite sonunda Eylül ayında Nişantaşı’nda açtıkları sade fakat iddialı mağaza ile UP&FIT kalitesini müşterilerine sunduklarını anlattı. Akıllı kumaşlardan ileri teknoloji tayt üretimine odaklandıklarını kaydeden Aydın, “Minimal fashion anlayışıyla tasarladığımız taytlar, hem kaliteli ve toparlayıcı olmaları hem de rahatlıktan ödün vermemeleri sebebiyle kısa sürede dolapların vazgeçilmezi oldu” dedi.

Beş yılda çok önemli bir büyüme ivmesi yakaladıklarını, Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya yaptıkları ihracatla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlediklerini ifade eden Merve Aydın, kendi markalarının yanı sıra yurt dışında çok önemli markalara hem ürün tedarik ettiklerini hem de üretim yaptıklarını kaydetti. Aydın, “Avrupa ve orta doğu merkezli irili ufaklı markalara üretim yapıyoruz. Yunanistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika, Almanya, İtalya ülkelerine ihracatımız var. İstanbul’da bayi ağını arttırdıktan sonra Londra’da mağazalar açmak istiyoruz” diye konuştu.