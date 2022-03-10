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Akıllı, güvenli ve hızlı asansörler görücüye çıktı

Dünya Asansör Endüstrisi’ni İstanbul’da buluşturan Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı 17’nci kez kapılarını açtı. Fuarda akıllı asansörlerin yanı sıra kişiye özel lüks asansör de sergileniyor.

Ekonomi 10.03.2022, 16:33
Akıllı, güvenli ve hızlı asansörler görücüye çıktı

Dünya Asansör Endüstrisi’ni İstanbul’da buluşturan Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı 17’nci kez kapılarını açtı. Fuarda akıllı asansörlerin yanı sıra kişiye özel lüks asansör de sergileniyor.

Dünyanın önemli asansör fuarından birisi olan 17’nci Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı başladı. Tarsus Turkey tarafından, AYSAD’ın (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) desteğiyle 13 Mart tarihine kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nin 8 salonunda birden gerçekleşecek fuarda, 400 firma, daha akıllı, daha güvenli ve daha hızlı asansör teknolojilerini bir arada sergileniyor. Sektörünün 3 yıl aradan sonra global düzeyde gerçekleşen Asansör İstanbul’u 6 bini yurt dışından olmak üzere toplam 30 bin satın almacı ziyaret edecek. 4 gün sürecek organizasyonda yaklaşık 500 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bekleniyor.

’’Güvenli olmayanlara aslında biz asansör demiyoruz’’

Güvenli asansör konusuna değinen AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt, ’’Pandemi döneminden sonraki ilk fuarımız. Kar yağışına rağmen katılım gayet iyi. Yurt dışından gelen ziyaretçilerde dün gelenlerde sorun yok ama bugün gelecek olanlar için kar engeli var. Katılımcı firmaların hepsi burada onlarda bir aksama oluşmadı. Asansör riskli bir ürün çünkü yer çekimi ile ters hareket eden bir ürün. Bu yüzden asansörlerde güvenlik gerekleri çok detaylı belirlenmiş ve kamu tarafından kontrol edilen bir ürün. Güvenli asansör diye söyleyemeyiz asansör deriz ve tüm asansörlerin güvenli olması gerekir. Güvenli olmayanlara aslında biz asansör demiyoruz’’ dedi.

’’Yeşil etiketin gerekliliklerini yerine getiren bir asansöre güvenle binebilirsiniz’’

Asansörlerdeki hijyene vurgu yapan Targıt, ’’Pandemiden sonra işin bir mikrobiyolojik kısımda ortaya çıktı. Asansörlerde eski tehlikelere karşı çok detaylı güvenlik önlemleri bulunuyor. Aslında asansörlerde kaza olma ihtimali yoktur. Fakat bu mikrobiyolojik riskler eni önlemler gerektiriyor. Küçük bir alanda insanlar bir araya geldiği için yeni önlemler gerekiyor. Asansörlerde pandemiye yönelik mikrobiyolojik riskler olarak örnek verirsem virüsün havadan yayıldığını söylemek gerekir. Yani asansör içinden birden fazla insan bulunduğundan virüsün kolay yayılabileceğini öğrendik. Bu yüzden asansör içindeki havanın sürekli değiştirilmesi gerekiyor. Ayrıca asansördeki insan sayısının azaltılması konusuna çok değinildi. Bunların yanı sıra asansördeki kat çıkışları ve kapı açma tuşlarına dokunarak virüsün yayılacağı söylendi. Dokunmadan mobil telefonunuzla istediğiniz kata çıkabileceğiniz asansörler geliştirildi. Şu anda bu aşamaları atlattık daha korunaklı virüsü en aza indirgeyecek asansör modelleri geliştirildi. Asansörü düzenli olarak kontrol eden bir firma varsa ve asansörün yıllık kontrolleri de düzenli yapılıyorsa hiçbir tehlike arz etmez. Yeşil etiketin gerekliliklerini yerine getiren bir asansöre güvenle binebilirsiniz. Türkiye olarak bu konuda dünyada önde giden ülkelerden biriyiz. Çünkü Türkiye’deki inşaat sektörü çok iyi durumda. Şu anda yerli kaynaklarla Türkiye’nin ihracatının büyük bir bölümünü karşılıyoruz. Dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. 150 milyon dolar dış ticaret fazlamız var’’ şeklinde konuştu.

Uygulama ile yönlendirilen asansörler

Asansörlerde kullandıkları teknolojilere değinen Butkon Elektronik Ar-Ge Yöneticisi Murat Topuz, ’’Asansör sektöründe teknik problemleri kolaylaştırmak için çalışıyoruz. But-Call diye bir sistem geliştirdik. Sistemde katlar arasında kabloyu tamamen ortadan kaldırdık; katlar arasında 100 ve 1000 çekerek. Bu asansör dilinde enerji anlamına geliyor. Bu şekilde katları çalıştırdık. Bu katları kendi aralarında kablosuz olarak haberleştiriyoruz. Sistem bu şekilde panoya komutlar verebiliyor. Hangi katta olduğumu hangi kata gideceğimi biliyor. Bu sistemin android ve ios telefonlar için bir uygulaması var. Marketlerden bu uygulamayı indirdikten sonra bulunduğunuz kata bağlı olarak katı seçiyorsunuz ve asansör istediğiniz kata yönlendiriyor’’ şeklinde konuştu.

Şahıslar özel asansörler

Şahıslara özel asansör ürettikleri dile getiren Dormark Asansör Irak Mağaza Müdürü Mehmet Çörek, ’’Şahıs, hastane sedye ve araç asansörleri üretiyoruz. Şahıs asansörlerinde müşteri odaklı ilerliyoruz. İstedikleri ve arzuladıkları modelleri üretmeye çalışıyoruz. Bizi genelde özel tasarım yaptırmak isteyen müşteriler tercih ediyor. Yüzde 70 oranın ihracata yönelik çalışıyoruz. Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Cezayir, Ruanda, Rusya, Makedonya gibi yaklaşık 44 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz’’ dedi.

Detaylı bilgi ve online davetiye için asansoristanbul.com adresinin ziyaret edildiği belirtildi.

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