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Akik taşından Türkiye’de ilk kez kolonya üretildi

Mardin’de farklı bir kolonya üretmek isteyen kimya mühendisi Hamdullah Adsoy, Türkiye’de ilk kez akik taşından kolonya üretti.

Ekonomi 13.11.2021, 15:09
Akik taşından Türkiye’de ilk kez kolonya üretildi

Mardin’de farklı bir kolonya üretmek isteyen kimya mühendisi Hamdullah Adsoy, Türkiye’de ilk kez akik taşından kolonya üretti.

Mardin’deki kolonya kültürünü yeniden yaşatmak adına kimya mühendisi Hamdullah Adsoy Dr. Mars kolonyaları markasıyla Mardin’in çeşitli meyvelerinden kolonyalar üretmişti. Kısa sürede beğenilen kolonyaları ile değer kazanan Dr. Mars markası ile akik taşından kolonya üretildi. Türkiye’de ilk kez taştan kolonya üretmiş olan Dr. Mars kolonyaların da ise akik taşı kolonyası müşteriler tarafından huzur verici kokusuyla ilgi görmeye başladı.

2013 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra bu işe girdiğini bildiren Dr. Mars Kolonyaları sahibi Kimya Mühendisi Hamdullah Adsoy, “İlk kurduğumuz zaman daha KOSGEB girişimcilik desteği ile başladık. Küçük bir yerde pedalla çalışan makinemiz vardı. Klasik kolonyalar yapıyorduk. Limon, tütün öyle herkesin bildiği standart kolonya yapıyorduk. Sonra biraz daha işin içine girdiğimiz zaman ve farklı bir şeyler deneyelim öyle farkındalık kazanalım dedik. Hem Mardin’de de öyle bir gelenek olmuş ki kolonya ön plana çıkmış yani neredeyse bütün kapılar da herkes kolonya ikram eder. Herkes böyle bir bayram havası yaşatır Mardin’de. Biz o havadan esinlenerek hem Mardin’e yakışan hem de böyle farkındalık yaratabilecek bir kolonya yapalım dedik” dedi.

Adsoy, “Bunun yaklaşık 1 yıla yakın deneme süreci oldu. Akik taşının rengini suya verene kadar, akik taşının mineral kokusunu o suya verene kadar tabi bu çalışmalarda bezdiğimiz noktaları oldu, bırakacağımız noktalar oldu pes etmedik. Çok şükür öyle bir kolonyada elde ettik. Hem rengini hem taş minerali kokusunu akik taşından alan bir kolonya yaptık. Kokusu kendine has bir kokudur. Çünkü parfüm ön planda değil taşın minerali kokusu kendine has bir kokudur. Parfüm ön planda değil minerali taşı minerali de taşın özelliği ön plandadır. Umarım insanlar da beğenir” diye konuştu.

Şu an güzel tepkiler aldıklarını bildiren Adsoy, “Koku da güzel, görselde güzel. Çünkü biz kolonyanın özütünün içine de koyuyoruz bu taşları. Biz patlayana kadar işlemler geçirdiğimiz zaman kullandığımız bu taşları da kokusunu ve rengini aldığımız taşları da kolonya şişesinin içine sığdırıyoruz. Çünkü taşın ve inancın kardeşi olan Mardin’de yakışıyor yani kolonyanın içinde bir taş gördüğümüz zaman görsel olarak da güzel oluyor. İnsanlara bunu önerdiğimiz zaman işte akik taşı kolonyamız var dediğimizde nasıl bir kolonyadır diye soruyorlar” şeklinde konuştu.

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