AKİB’ten Mayıs ayında yüzde 26 artışla 1,72 milyar dolarlık ihracat

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artış sağlayarak 1,72 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Türkiye genelindeki 14 genel sekreterlik arasında ihracat hacminde en yüksek artışı elde eden birlik olma unvanını mayıs ayında da sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Fuat Tosyalı, “Pandemi dönemindeki üretim ve tedarik kesintilerinin artçı şoklarının lojistik, emtia ve enerji piyasalarında yaşanmaya devam ettiği bir süreçte coğrafi konum avantajımızı güvenilir tedarikçi kimliğimizle bütünleştirerek başarı hikâyelerimize yenilerini ekliyoruz” dedi.

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın küresel ekonomik büyümeyi yavaşlattığını, enflasyonu yukarı yönlü baskıladığını belirten AKİB Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği’ndeki (AB) ekonomik yavaşlama, ihracattaki ham madde, navlun, petrol ve enerji maliyetlerindeki anormal artışların üretimi olumsuz etkilediğini, bu ortamda yakından tedarik eğilimiyle ihracatta yakaladıkları başarıları sürdürülebilir hale getirmenin büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Tosyalı, “Böylesine zorlu bir ortamda ihracat hacmimizin büyümesi, üretim kapasitemizdeki gelişimin göstergesidir. Mevcut kaynakları en etkin şekilde kullanarak bölge ve ülke kalkınmasına anlamlı katkılar sunan Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman’daki ihracatçılarımız başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Afrika ve Güneydoğu Asya pazarlarında etkinliğimiz artıyor”

Mayıs ayında Türkiye’nin 19 milyar dolarlık ihracatına yüzde 10,1 oranında destek veren AKİB’in pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarının olumlu yansımalarının dikkat çektiğini, söz konusu dönemde Afrika ve Güneydoğu Asya pazarlarında büyük atılım yaptıklarını kaydeden Başkan Tosyalı, “Geride bıraktığımız mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Güney Afrika Cumhuriyeti yüzde 616 artış ve 198,9 milyon dolar değer ile birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 76 artış ve 114,5 milyon dolar değer ile Irak ikinci, yüzde 39 artış ve 104,4 milyon dolar değer ile İspanya üçüncü sırada takip etti. Yılın 5’inci ayında ihracat hacminde en güçlü artışları yüzde 12 bin 885 artış ve 51 milyon dolar değer ile Singapur pazarında elde ettik. Güney Afrika, Romanya, Mısır, Polonya ve KKTC’ye yönelik ihracatımızda da anlamlı artışlar motivasyonumuzu daha da yükseltti” diye konuştu.

En fazla ihracat kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyattan

AKİB’in mayıs ayı ihracatındaki lokomotif sektörlerin kimyevi maddeler ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller olmayı sürdürdüğünü, aynı dönemde ihracat hacminde en güçlü artışı yaş meyve ve sebzede elde ettiklerini aktaran Başkan Tosyalı, şunları söyledi:

“Mayıs ayında tutar bazında en fazla ihracatı yüzde 25 artış ve 701 milyon dolar değer ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 32 artış ve 450 milyon dolar değer ile 2’nci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birlimiz yüzde 20 artış ve 137,6 milyon dolar değer ile 3’üncü sırada yer aldı. Yine bu ayda Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz performansını yüzde 43 artırarak 120,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 18 artışla 111 milyon dolarlık, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 9 artışla 85,3 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 22 artışla 46,2 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz yüzde 35 artışla 28,6 milyon dolarlık ihracata imza attı.”

AKİB Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, 2022 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında bölge ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 5,9 milyar dolara ulaştığını, son 12 aylık ihracatta ise yüzde 47 artış sağlayarak 18,7 milyar dolar düzeyine eriştiklerini sözlerine ekledi.