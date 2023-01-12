AKİB’in 2022 yılı ihracatı 19,3 milyar dolar

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, lojistik, emtia ve enerji fiyatlarındaki anormal artışlar ile jeopolitik gerilimlerin damga vurduğu 2022 yılında coğrafi konum avantajını güvenilir tedarikçi kimliğiyle bütünleştiren Akdenizli ihracatçıların 19,3 milyar dolarlık ihracata imza attığını açıkladı.

Geçen yıla göre yüzde 18 oranında artış sağladıklarını kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, en yüksek ihracat değerlerine kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat sektörlerinde ulaştıklarını, en fazla ihracat yaptıkları ülkelerin başında Irak, Hollanda ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin geldiğini belirtti.

“Krizleri fırsata dönüştürerek 82 yıllık köklü mazimizde en yüksek ihracat rakamına eriştik”

Aralık ayında 1 milyar 506 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren AKİB’in yıllık performansının 19 milyar 295 milyon dolara ulaşmasıyla Türkiye’nin 254,2 milyar dolarlık ihracatına yüzde 8,5 oranında destek verdiklerini ifade eden Başkan Fuat Tosyalı, “Demir çelik, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve hammaddeleri ile yaş meyve sebze sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların çatı kuruluşu olan AKİB, 2022 yılında da başarı hikayelerine yenilerini eklemeyi başardı. Tüm dünyayı derinden etkilen COVID-19 salgını, küresel tedarik zincirlerindeki aksamalar, Rusya-Ukrayna savaşı, ham madde ve enerji krizi gibi sıkıntılar, ihracatımızın hızını kesemedi. Küresel ticarette ortaya çıkan bu krizleri fırsata dönüştürerek 82 yıllık köklü mazimizde en yüksek ihracat rakamına eriştik. AKİB ihracat ailemizin her bir ferdini elde ettiğimiz bu parlak başarılarından dolayı cân-ı gönülden tebrik ediyorum. İhracat ailemizin tüm sorunlarıyla yakından ilgilenerek çözüm üreten, etkili faaliyetleriyle ve hayata geçirdikleri projelerle Akdenizli ihracatçıların uluslararası arenada yeni pazarlara açılmasını sağlayan ve rekabetçiliğimizi daha da güçlendiren Birlik Başkanlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“İhracat hacminde en güçlü performansı kimya, hububat ve bakliyat ile yaş meyve sebzede elde ettik”

2022 yılında en yüksek ihracat değerlerine kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyatta ulaşan AKİB’in en güçlü performansı kimya, hububat ve bakliyat ile yaş meyve sebzede elde ettiğini kaydeden Başkan Fuat Tosyalı, “2022 yılında en fazla ihracatı yüzde 40 artış ve 6,8 milyar dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz, yüzde 2 artış ve 4,6 milyar dolar değer ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 31 artış ve 2,1 milyar dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz yüzde 12 artışla 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 6 artışla 1,4 milyar dolarlık, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 4 artışla 1,2 milyar dolarlık, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 1 artışla 530,3 milyon dolarlık, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz ise yüzde 8 artışla 368,4 milyon dolarlık ihracata imza attılar” diye konuştu.

“İhracat hacminde en güçlü artışı Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yakaladık”

AKİB’in 2022 yılındaki ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Fuat Tosyalı, şunları söyledi: “Birliğimizin en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde yüzde 29 artış ve 1,54 milyar dolar değer ile Irak birinci, yüzde 36 artış ve 1,44 milyar dolar değer ile Hollanda ikinci, yüzde 377 artış ve 1,06 milyar dolar değer ile Güney Afrika Cumhuriyeti üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde ihracat hacminde en güçlü performansı Güney Afrika Cumhuriyeti pazarında yakaladık. Bu ülkeyi yüzde 65 artış ve 435 milyon dolar değer ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yüzde 53 artış ve 337,3 milyon dolar değer ile Fas takip etti. İhracat hacminde anlamlı artışlar sağladığımız diğer ülkeler Fransa, Birleşik Devletler, Hollanda, Rusya, Irak, Polonya ve Almanya oldu.”

“Hedeflerimiz doğrultusunda etkili çalışmalar yürütüyoruz”

AKİB’in ana hedeflerinin Akdenizli ihracatçıların uluslararası pazarlarda daha etkin olmalarını sağlamak, ihracat yapmayan ya da ihracat potansiyelini yeterince değerlendiremeyen KOBİ’leri ihracat ailesine kazandırmak olduğunun altını çizen Başkan Tosyalı, 2022 yılı hizmet ve faaliyetlerine ilişkin şöyle konuştu:

“AKİB olarak, 2022 yılı eğitim faaliyetleri çerçevesinde, çağa uygun dış ticaret anlayışına uygun seminerler, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na yönelik farkındalığın artırılması, bölgedeki kurum ve kuruluşlarla çeşitli ortaklıklar geliştirilerek ihracatın artırılması, değişen mevzuatın haftalık bülten olarak hazırlanıp paylaşılması konularında hizmetler verdik. İhracata yeni başlayan işletmelerden kurumsal firmalara, öğrencilerden yeni mezun olup dış ticarette faaliyet göstermek isteyen girişimcilere kadar birçok kesime yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirdik. Yine 2022 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı’na yönelik farkındalığı artırmak ve yeşil dönüşüm konu başlıklarında üyelerini bilgilendirmek amacıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Mutabakata Uyum Sürecine Hazırlık Konusunda Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eğitimleri Projesi’ni yürütmeye başladık. Çukurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA) teknik destek verdiği bu projeyle enerji verimliliği, atık yönetimi, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma, karbon ayak izini azaltma konularında ihracatçı firmalarımızı bilgilendirme hizmetlerimizi bir adım daha ileriye taşıdık. Geride bıraktığımız yılda Birliğimiz, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi olan UN Global Compact-Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin de imzacısı oldu. Plastik kirliliğinden emisyonların azaltılmasına kadar çeşitli programlara rehberlik eden, sürdürülebilir kalkınma yolunda somut ve ölçülebilir etki oluşturmayı hedefleyen bu platformun şirketlere sunduğu araçları, programları ve uzmanlığını AKİB üyesi firmalara aktararak önemli bir misyonu yerine getireceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağımız 2023’ün tüm dünya için zorlu geçmesi bekleniyor. AKİB olarak dünya ticaretine yön veren kurum ve kuruluşlarının değerlendirmelerini dikkate alıp, küresel ekonominin genel gidişatındaki değişimleri yakından takip ederek yerinde ve zamanında hamlelerle yeni yılda da süreci lehimize döndürmenin gayretinde olacağız. Güçlü Türkiye için ihracat ailesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”