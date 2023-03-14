Akfen Yenilenebilir Enerji’nin halka arzına 76 milyar TL’lik talep

Güneş, su ile rüzgar gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan Akfen Yenilenebilir Enerji’nin halka arzına yerli ve yabancı yatırımcıdan 76 milyar TL’lik talep geldi.

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin halka arzına yerli ve yabancı yatırımcıdan rekor talep geldi. Yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğini üstlendiği halka arzın 8-9-10 Mart tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecinde yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 442 bin 795 yatırımcı 76 milyar TL’lik talep oluşturdu. Toplam talep, halka arzda tahsis edilen 3.3 milyar TL’nin 23 katına ulaşırken, Akfen Yenilenebilir Enerji son yılların en büyük halka arzlarından birine imza attığı belirtildi.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımlarını sürdüren şirketin halka arzına yatırımcılar ilgi gösterdi. Halka arzda Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yüzde 33,5’lik payının halka açılması için 8-9-10 Mart tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecinde tüm yatırımcı kategorilerinden toplam 76 milyar 213 milyon 831 bin 346,80 TL’lik talep alınırken, bu rakam halka arz büyüklüğü 3 milyar 335 milyon 632 bin 889 TL’nin 22,84 katı olarak gerçekleşti.

Şirketin halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylara 91,1 katı, Akfen Grubu çalışanlarına tahsis edilen paylara 1,4 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen paylara 18 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen paylara ise 1,9 katı talep geldi.

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, halka arza yönelik 3 günlük talep toplama dönemi sonucunda karşılaştıkları yoğun yatırımcı ilgisi ile karşılaştıklarını, bundan dolayı çok gururlu olduklarını ifade etti. Karabeyoğlu, “Güçlü finansal tabloları ile tamamı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan, Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerine dağılmış genç ve temiz enerji portföyümüze yerli ve yabancı yatırımcının ilgisi çok büyük oldu. Son yılların en büyük hakla arzlarından birisine imza atmaktan dolayı gururluyuz. Ülkemizin ve şirketimizin geleceğine duyulan güvenin bir göstergesi olarak kabul ettiğimiz bu ilgi için yatırımcılara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.