Akfen GYO’nun toplam portföy değeri 5 milyar TL’yi aştı

Akfen GYO’nun Türkiye, KKTC ve Rusya’da sahibi olduğu 21 otel, 2 öğrenci yurdu ve 1 ofis binasından oluşan portföyünün değeri geçen yıla göre euro bazında yüzde 19, TL bazında ise 2 kata varan artış gösterdi. Şirket varlıklarının toplam değeri 5 milyar TL’yi geçti.

2021 yılıyla birlikte birçok tedbir adımını ard arda atarak portföyünü zenginleştiren ve sermayesini 7 kat artıran Akfen Gayrimenkul Ortaklığı’nın (Akfen GYO) gelirlerinin rekor oranda artması, portföy varlık değerlerine de olumlu yansıdı. Şirket, 1 yıllık kısa bir sürede gerçekleştirdiği 4 sermaye artışı ile portföyünü pandeminin olumsuz etkisini bertaraf edecek oranda zenginleştirirken, mevcut portföyün kira kontratlarını, gelirlerinde artış sağlayacak şekilde düzenledi. Bu adımlar sonucu şirketin portföyündeki otellerden elde ettiği gelirler pandemi öncesi dönemin üzerine çıktı.

Akfen GYO’nun portföyündeki varlıkların gelirlerinin pandemi öncesi dönemi de aşması, bu varlıkların değerine yansıdı. Türkiye, KKTC ve Rusya’da sahibi olduğu 21 otel, 2 öğrenci yurdu ve 1 ofis binasından oluşan portföyün değeri geçen yıla göre euro bazında yüzde 19, TL bazında ise 2 kata varan artış gösterdi. Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından şirket portföyüne yönelik hazırlanan gayrimenkul değerleme raporlarıyla birlikte Akfen GYO’nun varlıklarının toplam değeri 5 milyar TL’yi geçti.