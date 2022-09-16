Akfen GYO, 2022’nin ilk 8 ayında geçen yılın tamamı kadar gelir elde etti

Bodrum’da yapımına başlanacak villa projesini portföyüne katan Akfen GYO’nun gelirleri 2022’nin ilk 8 ayında geçen yılın tamamını geçti.

Akfen GYO, 2021 yılının tamamında 17.7 milyon euroya ulaşan rekor gelirini bu yılın sadece 8 aylık döneminde geçmeyi başardı. Yapılan açıklamaya göre, şirketin ağustos ayında elde ettiği toplam kira geliri 17.9 milyon euroya ulaşırken, bu rakam şirketin turizm yatırımlarının hayata geçtiği 2007 yılından bu yana portföyünden elde ettiği en yüksek kira geliri olarak kayıtlara geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akfen GYO), 2021 yılı başından itibaren mevcut finansalların güçlendirilerek şirketin gelecek vizyonunun öne çıkarılmasına yönelik olarak attığı adımların karşılığını almaya devam ediyor. Akfen GYO, 2021 yılında 17.7 milyon euroya ulaşan rekor gelirini bu yılın Ocak-Ağustos ayların arasındaki 8 aylık döneminde geçmeyi başardı. Şirketin Ağustos ayında elde ettiği toplam kira geliri 17.9 milyon euroya ulaşırken, bu rakam şirketin turizm yatırımlarının hayata geçtiği 2007 yılından bu yana elde edilen en yüksek kira geliri olarak kayıtlara geçti.

Pandemi sonrasında artan turizm hareketi rekor getirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının etkileri 2021 yılının ikinci yarısından itibaren hafiflerken bu sayede turizm hareketlerinde artış yaşanması otellerin doluluklarını da yukarıya çekti. Bu tablodan Akfen GYO çatısı altındaki otellerin dolulukların da olumlu etkilendi. Buna göre şirketin Türkiye’de bulunan otellerin dolulukları yüzde 81’e ulaşarak rekor kırdı. Şirketin Rusya’da bulunan otellerinde ise geçen yıla göre yüzde 10’luk doluluk artışı yaşandı.

“Hızlı gelir artışı yeni yatırımları da beraberinde getiriyor”

Öte yandan şirket, otellerindeki olumlu performans bir yana, hızlı bir şekilde artan gelirleri ile yeni yatırımlar hayata geçirmeye devam etti. Şirket son olarak Bodrum Yalıkavak’taki Dazlak Mevkii üzerinde ruhsat ve izinleri tamamlanmış 22 bin metrekarelik alanı 365 milyon TL’ye portföyüne kattı.

Söz konusu arsada satış amaçlı villa projesi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, şirketin hayata geçirilecek villalardan elde edeceği gelirlerin, şirketin kiralardan oluşan mevcut gelirlerini ve kârını satış süresince artıracağını ifade etti.

Karaağaoğlu, “Doğru adımlarla hayata geçirdiğimiz planlamalar sonucunda 2021 yılının tamamında elde ettiğimiz rekor kira gelirlerimizi bu yılın 8 ayında geçmeyi başardık. Gelirlerimizi daha da yukarı çekecek yeni bir adım olarak Bodrum Yalıkavak’ta tüm ruhsat ve izinleri hazır olarak satın aldığımız 22 bin metrekarelik arsada villa projesi geliştireceğiz. Bu villaların satışının Akfen GYO’nun mevcut gelirlerini ve karını satış süresince artırıp, ek yeni gelir oluşturacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.