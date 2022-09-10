Akdeniz’de stevia ve moringa bitkilerinin ilk hasadı yapıldı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi işbirliğinde Akdam Mahallesi’nde 3 ay önce 4 dönümlük araziye ekimi yapılan stevia (şeker otu) ve moringa bitkilerinin ilk hasadı yapıldı.

Kooperatif üyesi kadınlarla birlikte stevia ve moringa bitkilerinin hasadına katılan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 15 Haziran tarihinde belediyeye ait arazide ekim yaptıklarını hatırlattı. İlk hasadı yapılan moringa çayının tadına da bakan ve bir eczacı olarak sağlığa birçok faydası olan bitkinin çayını içmeleri için vatandaşlara tavsiyede bulunan Gültak, "Arazimize ilk olarak stevia bitkisi ektik. Deneme amaçlı moringa bitkisini de ektik. Aradan geçen 3 ayda bitkilerimiz adeta ağaca dönüştü. Moringanın çayı ve tohumu, artı selüloz açısından da gövdesi çok değerli. Dolayısıyla her yerinden, yaprağından, tohumundan ve gövdesinden faydalanabiliyorsunuz” dedi.

“Bu bitkilerin Akdeniz’de kolaylıkla yetiştiğini gösterdik”

Stevia bitkisinin de tatlandırıcı olarak farklı ürünlerde kullanılabildiğini kaydeden Gültak, "Kasım ayında bitkilerimizi dinlendireceğiz. Sonrasında yılda üç kez hasat etme şansımız olacak. Yani ekonomik açıdan getirisi yüksek ürünler. Hindistan ve Pakistan menşeli bitkiler. Türkiye’de daha önce denenmiş ancak verim alınamamış. Ancak bugün burada gördük ki 3 ayda ciddi bir hasat elde ettik. Deneme alanlarında gördük ki hem stevia hem de moringa bitkisi Akdeniz ikliminden, toprağımızdan, coğrafyamızdan kaynaklı kolaylıkla yetişecek” diye konuştu.

“Ticari bir değere ve kazanca dönüşecek”

Emeklerinden ötürü Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Akdeniz Renkli Eller Kadın Kooperatifi ve Akdam Mahallesi Muhtarı Yonca Kalınlı’ya teşekkür eden Gültak, "Üniversitemizin de desteğiyle birlikte bu bitkilerimiz kurutulacak ve daha sonra sanayi ürünü olarak ticari bir değere dönüşüp satışa sunulacak. Bu ürünlerimizi yılda üç kez hasat edeceğiz. Akdeniz Renkli Eller Kooperatifimize üye kadınlar, buradaki üretim sayesinde ciddi kazanç elde edecekler. Özellikle pandemiden sonra tarımsal üretimin önemi tüm dünyada bir kez daha arttı. Buradan hareketle biz de 13 dönümlük arazimizde üretime başladık. Kuruluşundan bugüne dek kooperatifimize her türlü desteği de veriyoruz. Farklı üretimler yapıyorlar, mahallelerimizden kadınlar da kooperatife katılarak istihdamları sağlanmış oluyor. Her gün binlerce insanın geçtiği cadde üzerinde bulunan belediyemize ait kadın emeği diyarında, kooperatif üyesi kadınlara ücretsiz ofisler sunarak burada satış yapmalarını da sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her açıdan faydalı iki ürünü ülkemize kazandırdık”

“Bugün burada elbirliği ile elde ettiğimiz başarı nedeniyle gururluyuz” diyen Gültak, "3 ay önce bir şey ekiyorsunuz ve bundan hasat elde ediyorsunuz. Elde ettiğiniz hasat da sanayi açısından, ticari açıdan çok değerli. Üç ay sonra tekrar ürün alacağız. Gelecek yıl içinde de en az 3 kez hasat toplayacağız. Değerli bir iş yaptık. Bu projemizin, uygun iklim ve koşullara sahip tüm belediyelere örnek olacağını düşünüyorum. Bir yandan tarıma, diğer yandan kadınlara destek, bir yandan da sanayiye uygun olan bir ürünü Türkiye’ye kazandırmanın mutluluğunu duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi Başkanı ve İhsaniye Mahallesi Muhtarı Zehra Yılmaz ise uluslararası bir projeye müracaat ettiklerini ve kazandıklarını belirterek, 3 ay önce bölgede stevia ve moringa ekimi yaptıklarını ifade etti. İlk hasadı toplamanın sevinci içerisinde olduklarını kaydeden Yılmaz, "Kuruluşundan bugüne dek kooperatifimize desteklerini esirgemeyen Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a çok teşekkür ediyorum. Ekim yaptığımız tarla, Akdeniz Belediyesine ait. Şu an arkadaşlarımızın bir kısmı hasatta, bir kısmı da ayıklamada. Üç ay sonra yapacağımız ikinci hasadımız daha çok verimli olacak. Hiçbir kimyasal kullanmadan, tamamen doğal gübreler sayesinde üretimimizi arttırmaya devam edeceğiz” dedi.