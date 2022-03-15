banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
SANKO ailesinin acı günü
SANKO ailesinin acı günü
Brent petrol 100 doların altına geriledi
Brent petrol 100 doların altına geriledi
Soğuk hava meyve ve sebze fiyatlarına bomba gibi vurdu!
Soğuk hava meyve ve sebze fiyatlarına bomba gibi vurdu!
Ruslar gayrimenkul için Türkiye’ye yönelecek
Ruslar gayrimenkul için Türkiye’ye yönelecek

Akdeniz Üniversitesi Rektörü’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dev bütçe teşekkürü

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Bilimsel Araştırma Vadisi projesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı’ndan 153 milyon liralık bütçe ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Özkan, “Tıp alanında yeni bir dönem başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Akdeniz Üniversitesi olarak biz de bu atılımda pay sahibi olacağız” dedi.

Ekonomi 15.03.2022, 15:19
Akdeniz Üniversitesi Rektörü’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dev bütçe teşekkürü

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Bilimsel Araştırma Vadisi projesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı’ndan 153 milyon liralık bütçe ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Özkan, “Tıp alanında yeni bir dönem başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Akdeniz Üniversitesi olarak biz de bu atılımda pay sahibi olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi Forumu için geldiği Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’ı kabul etti. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı’ndan Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Vadisi projesi için ayrılan 153 milyon liralık bütçe desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Tarihin en büyük bilimsel araştırma bütçesi

Söz konusu bütçenin üniversitenin tarihindeki en büyük bilimsel araştırma proje bütçesi olduğunu açıklayan Rektör Prof. Dr. Özkan, “Yapay zeka, biyoteknoloji, üç boyutlu yazıcılar ve nanoteknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte tıp alanında da yeni bir dönem başlıyor. Gelecekte teknolojiyi yakalayanlar ayakta kalıp büyüyecek. Sağlık alanında da bu böyle olacak. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Akdeniz Üniversitesi olarak bu atılımda pay sahibi olacağız” diye konuştu.

Yapay zeka destekli ileri sağlık araştırmaları yapılabilecek

Proje hakkında bilgi veren Rektör Özkan, “Bilimsel Araştırma Vadisi projesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı tarafından 153 milyonluk bütçe desteği onaylandı. Bunun 50 milyonu şuan açıldı. Bununla amacımız bilimsel araştırma vadisi oluşturmak. Bilimsel Araştırma Vadisi projesi ile kurulacak Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Araştırmaları Laboratuvarı, Gen ve Hücre Tedavi Laboratuvarı, Tıbbi Mikrobiyal Ürün Üretimi, Yapay Zeka Laboratuvarı, GMP laboratuvarları, ileri cerrahi işlemlerin yapılabildiği hayvan laboratuvarı ile yapay zeka destekli ileri sağlık araştırmaları yapılabilecek.” açıklamasında bulundu.

Ürüne dönüşen ve toplumun hizmetine sunulabilen projelere verdiği önemin altını çizen Rektör Özkan, “Üniversitemizin geleceğini değiştirecek bir yatırım olan Bilimsel Araştırma Vadisi için aldığımız bu önemli destek ile Ar-Ge çalışmalarımızda büyük bir ilerleme kaydedileceğine ve ileride aşı, kanser aşısı, yapay organ, yapay zeka tabanlı ilaç üretebilecek seviyelere geleceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya markasının dünyada bilinirliğini artıran Antalya Diploması Forumu için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Özellikle Rusya ve Ukrayna’nın Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesiyle farklı bir boyut kazanan Antalya Diploması Forumu’nun Antalya için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Antalya’mız da Davos gibi diplomasi denince akla gelen şehirler arasında yer aldı. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yıldır dünya siyasetinde, özellikle küresel konulara sunduğu insani çözümlerle özel bir liderliğe imza atıyor olmasının da büyük etkisi var” açıklamasında bulundu.

Yazılım merkezi hedefine güç verecek

Antalya’nın uluslararası arenada elde ettiği itibarın birçok alanda şehre yeni bir vizyon katması gerektiğinin altını çizen Rektör Özkan, “Antalya Diplomasi Forumu, hepimiz için yeni bir Antalya vizyonu çizdi. Ben bu dev organizasyonun ayrıca Antalya’nın yazılım merkezi olması hedefi için de güç vereceğine inanıyorum. Dünyada ABD’nin Florida eyaletinde yoğunlaşan yazılım ve bilişim sektörü için Antalya hem iklimi, hem otel kapasitesiyle önemli bir alternatif. Üniversitemiz Antalya Teknokent’i de teknolojik anlamda bunun için gerekli altyapıyı sunuyor. Ben Antalya Diplomasi Forumu’nun sağladığı tanıtım gücüyle bu alanda da önemli gelişmelerin olabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19