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Akdeniz Belediyesinden Metaverse hamlesi: Simülatörlü liman vinç operatörlüğü eğitimi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan simülatörlü liman vinç operatörlüğü eğitimi ile Metaverse evrenine giriş yaptı. Eğitimde başarılı olan gençler, dünyanın bütün limanlarında geçerli olacak sertifika alacak. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Metaverse mantığını, Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi Projesi ile yakaladık” dedi.

Ekonomi 31.01.2022, 09:41
Akdeniz Belediyesinden Metaverse hamlesi: Simülatörlü liman vinç operatörlüğü eğitimi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan simülatörlü liman vinç operatörlüğü eğitimi ile Metaverse evrenine giriş yaptı. Eğitimde başarılı olan gençler, dünyanın bütün limanlarında geçerli olacak sertifika alacak. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Metaverse mantığını, Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi Projesi ile yakaladık” dedi.

Akdeniz Belediyesi, iki ayrı projeyi hayata geçirerek, gençlere yeni iş kapıları açtı. Toplam bütçeleri 4 milyon 400 bin lira olan ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) SOGEP kapsamında desteklenen iki proje ile engelliler de dahil işsiz gençlere başta lojistik olmak üzere Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan mesleklerde eğitim veriliyor. Uzun yıllardır atıl olan eski Tıp Fakültesi Hastanesi binasını ‘Proje Uygulama ve Eğitim Merkezi’ne dönüştüren Akdeniz Belediyesi, Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi Projesi ve kurulan 4 atölyenin yer aldığı Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri Projesi ile hem işsiz gençleri meslek sahibi yapıyor hem istihdama katkı sağlıyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, hayata geçirdikleri iki projenin uygulandığı atölyeleri gezerek, eğitim alan gençlerle bir araya geldi. Eğitmenlerden ve öğrencilerden bilgi alan Başkan Gültak, simülatör koltuğuna da oturarak, sanal evrende vinçle gemiden konteyner indirdi.

“Türkiye’de bir ilk gerçekleşiyor”

Başkan Gültak, simülatör odasında projelerin ayrıntılarını İHA muhabirine anlattı. Gültak, ÇKA destekli Lojistik Mesleki Eğitim Merkezi Projesinin, Akdeniz Belediyesinin yürütücülüğünde; Mersin Valiliği, Mersin Üniversitesi, Mersin Ticaret Sanayi Odası ile Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) işbirliğiyle yürütüldüğünü söyledi. Mersin’in, Türkiye’nin en önemli lojistik kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Gültak, “İhtiyaçları bildiğimiz için bu projeyi hazırladık. Şu an Türkiye’de bir ilk gerçekleşiyor. Akdeniz Belediyesi, simülatörle sanal ortamda Metaverse mantığını şu anda yakalamış durumda. Daha millet bunu tartışırken biz bu projeyle Metaverse’ye başlamış olduk. Simülatörle dünyadaki tüm büyük limanlardaki devasa vinçleri kullanabilecek gençleri yetiştiriyoruz. Bu eğitim, 40 saat teorik, 100 saat pratik olmak üzere verilecek. Sonucunda eğitimini tamamlayan arkadaşlarımıza sertifika verilecek. 4 ayrı eğitim grubunda 80 gencimizi burada yetiştireceğiz. Türkiye’de bu işin sertifikasını veren bir kurum şu ana kadar yok, özellikle simülatörle yok. Burada alınan sertifika yurt dışında da geçerli olacağı için hem Türkiye içinde hem de yurt dışında bu alanda gençlerimizin iş bulmaları konusunda bizim bir sıkıntımız yok” diye konuştu.

“Tamamen Metaverse’nin uygulandığı bir sistem”

Şu anda Türkiye’de, bu şekilde simülatörle eğitimin ardından sertifika veren başka bir kurum olmadığını belirten Gültak, “Bu da Akdeniz Belediyesinin bir farkı olacak. Ayrıca, makine çok orijinal bir cihaz. Sertifikasyon noktasında sınavları yapan, çocukların ne kadar yetenekli olduklarını belirten ve aldıkları eğitimi ne kadar anladıklarını ve pratiğe uyguladıklarında ne kadar başarılı olduklarını gösteren bir cihaz. Yani aldığınız derslere çalışmazsanız, yeteneğiniz yoksa ve pratikleri yapamıyorsanız cihaz sizin bu sertifikayı almanıza izin vermeyecek. Dolayısıyla yapılan iş tamamen profesyonel ve tamamen sanal dünyada Metaverse’nin uyguladığı bir sistem” ifadelerini kullandı.

Hem Mersin Limanı hem Türkiye’deki bütün limanların yüksek kapasiteli vinçleri kullanabilecek insanlara ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Gültak, “Bu eğitimi bitiren gençlerimiz, iyi bir İngilizce de bilirlerse dünyanın her tarafında bu sertifikalarıyla limanlarda çalışabilecekler. 18-29 yaş arasındaki gençleri istihdam etmeye çalışacağız. Buradan mezun olanların en az yüzde 30 veya 40’ına Mersin ve Türkiye’de iş garantisi de hazır. Gençler, sertifikalarını aldıktan sonra ‘nerede iş bulabilirim’ demeyecekler. Bu sertifikanın böyle bir garantisi var” dedi.

“4 atölyemizde en çok ihtiyaç olan mesleklerde eğitim veriyoruz”

Akdeniz Mesleki Eğitim Atölyeleri Projesi kapsamında ise 4 atölye açtıkları bilgisini veren Gültak, bu atölyelerde de Autocad ve 3Ds Max, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık, Ön Muhasebe ile Halkla İlişkiler eğitimleri verildiğini söyledi. Proje ortaklarının Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Mersin Üniversitesi olduğunu dile getiren Gültak, “18-30 yaş arası gençlere ve özellikle engelli kardeşlerimize sertifika vereceğiz. Ön muhasebe atölyemizde eğitimlerini tamamlayan gençlerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğünün yapacağı bir sınav ile bu alanda usta öğretici olarak da çalışma imkanına sahip olacaklar” şeklinde konuştu.

Gültak, bu projede de İş Gücü Anketinde ilk 10’da yer alan, Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan meslekleri seçtiklerini ve 4 atölyede eğitimlerini başarı ile tamamlayan gençlerden 5’i engelli toplam 15 gencin istihdamını sağlayacaklarını söyledi.

İki projenin bütçelerine ilişkin de bilgi veren Gültak, “Lojistik projesi, ÇKA’nın destekleriyle birlikte 2 milyon 900 bin liralık bir proje. İkinci projenin ise 1 milyon 500 bin liralık bütçesi var. Bu projelerin hepsi hayata geçti ve dolayısıyla atıl olan bu bina hayata geçti, yıkılmaktan kurtuldu ve içinde de birçok alan var. Belediyemizin bazı müdürlüklerini de buraya getirerek hem bu binayı kurtardık hem de buraya gelen gençler, tıpkı hastane misyonunda olduğu gibi burada yeniden hayat bulup, dünyaya dağılıp iş imkanı bulacaklar” ifadelerini kullandı.

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