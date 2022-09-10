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Akçakoca’dan 3 bin kasa palamut çıktı
Batı Karadeniz bölgesinde avlanan balıkçılar, kasalarca balıkla Akçakoca balıkçı barınağına geldi. 3 bin kasa palamut diğer şehirlere sevk edildi.
Ekonomi 10.09.2022, 12:16
Batı Karadeniz bölgesinde avlanan balıkçılar, kasalarca balıkla Akçakoca balıkçı barınağına geldi. 3 bin kasa palamut diğer şehirlere sevk edildi.
Balıkçılar ağlarını palamut ile doldurdu, kasa kasa palamut Akçakoca limanına indirildi. 3 bin kasa palamut ile limana gelen balıkçı Ferhat Küçük, “Balık bol olmasını umuyoruz. Hava şartları müsaade ettiği sürece bol balık çıkacak” dedi.
Küçük, palamudun fiyatının 80 liradan 60 liraya gerilediğini söyledi. Başka bir balıkçı ise, fiyatın 60 liraya kadar düştüğünü, daha da düşebilmesi için yakıt fiyatı ve nakliye ücretinin düşmesi gerektiğini söyledi.
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