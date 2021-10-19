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Akçakoca’da tarımsal atıklar değerlendirilecek

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme programına “Tarımsal Atıkları Değerlendiriyoruz, İstihdamı Artırıyoruz” başlığı altında başvurarak, destek almaya hak kazanan proje için imza töreni düzenlendi.

Ekonomi 19.10.2021, 21:31
Akçakoca’da tarımsal atıklar değerlendirilecek

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme programına “Tarımsal Atıkları Değerlendiriyoruz, İstihdamı Artırıyoruz” başlığı altında başvurarak, destek almaya hak kazanan proje için imza töreni düzenlendi.

Proje ortakları Düzce Üniversitesi, Akçakoca Kaymakamlığı ve Akçakoca Belediyesi ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile proje imza töreni, Akçakoca TSO toplantı salonunda düzenlendi.

Toplantı; Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, TSO Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.

İmza töreninin ardından Konuşma yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, istihdam sağlayan bir proje olduğunu ifade ederek, "Ciddi anlamda bu projenin faydaları var. Tarımsal atıkların faydaya dönüşmesi ve istihdam konusunda 20 kişi çalışacak. Proje 1 milyon 304 bin TL’lik projedir. Atıl durumda bulunan bir binanın dönüşümüyle beraber, bu tarımsal atıklar değerlendirilecek ve fayda sağlayacaktır" diye konuştu.

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