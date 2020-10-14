Akbank’tan Türkiye Ekonomisine 700 milyon Dolar’lık Kaynak
Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine yaklaşık 700 milyon Dolar destek sağladı. 1 yıl vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25 olarak gerçekleşti. Bankanın bu başarılı işlemine 19 ülkeden 34 banka katıldı.
“Bu zorlu dönemde yaklaşık 700 milyon Dolar’lık sendikasyon kredimizle ülkemize döviz likiditesi kazandırdık”
Genel Müdür Hakan Binbaşgil, Akbank’ın başarıyla tamamladığı sendikasyon işlemiyle ilgili olarak, “Covid-19 salgını finansal piyasaları ve ekonomileri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu gelişmeler likiditeye ve döviz kaynağına erişimi de zorlaştırıyor. Böylesi zorlu bir ortamda bankamız bir kez daha sendikasyonunu başarıyla yeniledi. 19 ülkeden 34 bankanın katılımıyla yaklaşık 700 milyon Dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladık. Geçtiğimiz yılın işleminde yer almayan Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 9 yeni banka da bu işleme katıldı. Gerçekleştirdiğimiz bu işlem, Türk bankacılık sektörünün yılın 2. yarısındaki sendikasyonları için referans oluşturacak bir sendikasyondur. Bu anlamda, Akbank sendikasyon piyasasını tekrar açan banka olmuştur” dedi.
“Türkiye ekonomisine 72 yıldır kesintisiz destek veren bankamız bugün de desteğini aynı şekilde sürdürmektedir”
Piyasalardaki gelişmeleri göz önüne alarak esneklik sağlamak amacıyla sendikasyon kredilerine bir kez daha “akordiyon” özelliği eklediklerinin altını çizen Binbaşgil, “Bu yaklaşımımızla, sendikasyon sözleşmemizin imza tarihinden kredi çekiliş tarihine kadar, sendikasyona katılmak isteyen, ancak süre kısıtı nedeniyle kredi süreçlerini henüz tamamlayamayan bankaların da işlemimize katılmalarına fırsat tanıdık. Sağladığımız bu esneklik sayesinde, imzaladığımız tutarın üzerine kredi çekiliş tarihine kadar gelecek katılımlar da eklenecek ve sendikasyonumuzun nihai tutarı önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Bu zorlu dönemde yatırımcıların sendikasyon kredimize gösterdikleri ilgi Akbank’a ve ülkemizin bankacılık sektörüne duyulan güvenin bir sonucudur. Türkiye ekonomisine 72 yıldır kesintisiz destek veren bankamız bugün de desteğini aynı şekilde sürdürmektedir” dedi.
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