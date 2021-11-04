Akbank, we.trade ağına katıldı

İSTANBUL (AA) - Akbank, ihracatçılara alacak garantisi ve finansman sağlarken ithalatçılara da güvenli ve dijital bir ortamda akıllı sözleşmelerle ödeme garantisi sunan blockchain tabanlı bir dış ticaret platformu olan we.trade ağına katılan ilk Türk bankası oldu.



Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, dış ticaret alanındaki uzmanlığını, vizyonunu, inovasyon ve dijitalleşme odaklı yatırımlarını bir adım öteye taşıyan banka, Avrupa bankalarından oluşan we.trade konsorsiyumuna katıldı.



Akbank, bu platform ile ihracatçıların ve ithalatçıların akıllı sözleşmeler ile güvenilir dijital bir ortamda ticaret yapmalarına imkan sağlarken, aynı zamanda işlerini büyütmelerine katkı sağlamak için ek işletme sermayesi ve finansman çözümleri de sunacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, şunları kaydetti:



"Hem dünya hem de Türkiye'de dış ticaretin büyük kısmı açık hesap ticarete dayanıyor. Bu anlamda uluslararası ticarette güvenlik ve hız sağlayan inovatif dijital bankacılık çözümlerini müşterilerimiz ile buluşturmak büyük önem taşıyor. Geleneksel dış ticaret yöntemlerinin yanı sıra, müşterilerimizin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artıracak blockchain teknolojisi ile desteklenen finansman ürünlerini we.trade platformu aracılığı ile sunmayı hedefliyoruz.



Platformda başlatılan işlemlerin uçtan uca izlenebilmesine imkân sağlayan, müşterilerimize yeni deneyimler kazandırabilecek ürünleri sunmaktan gururunu yaşıyoruz. Ayrıca Avrupa'nın önde gelen bankalarının yer aldığı we.trade platformu ile tahsilat konusunda risk endişesi olan ihracatçıların önünü açarak ihracatın büyümesine destek olacağımıza inanıyoruz."







- "Akbank’ı we.trade kullanıcı bankalar arasında görmekten mutluluk duyuyoruz"







Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, hem bireysel hem tüzel müşterileri için yenilikçi dijital hizmetler sunmaya devam ettiklerinin altını çizdi.



Yüce, şu bilgileri verdi:



"we.trade ile yaptığımız bu iş birliği ile platforma dahil olan ilk Türk bankası olarak, dış ticaret müşterilerimize yönelik yenilikçi bir hizmeti başlatmış olduk. Çoklu taraf ve blockchain uygulamalarını içeren ticaret finansmanı süreçlerimizde, yüksek maliyetlere maruz kalmadan, riski azaltan hızlı ve güvenilir dijital finansman seçenekleri sunuyoruz.



Blockchain teknolojisinin bel kemiğini oluşturan akıllı sözleşmeler sayesinde, müşterilerimizin dış ticaret işlemlerini daha az operasyonel iş yükü ile daha güvenli yapmalarına imkan sağlayacağız. Bu deneyimin dış ticaret müşterilerimizin ticari faaliyetlerine daha da değer katacak olması bizleri çok heyecanlandırıyor."



we.trade Innovation DAC Başkanı Agnes Joly ise, Akbank'ı we.trade kullanıcı bankalar arasında görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Akbank'ın platforma katılımı ile kullanıcı bankalar ve tüzel müşterilerinin we.trade ağının genişlemesinden faydalanabileceğini aktardı.



Joly, "Uluslararası itibarı, dış ticaret finansmanına verdiği destek ve inovasyon iştahıyla Akbank, Türkiye’nin önde gelen banka ve ticaret ortaklarından biridir. Akbank'ın bu adımı, we.trade'in değer önerisinin, iş modelinin ve iş ortaklarına sunduğu avantajların uygunluğunun da bir kez daha doğrulanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.



we.trade Innovation DAC CTO'su Mark Cudden ise, "Akbank’ın katılımı, we.trade ağının global genişleme stratejisini daha da kuvvetlendirdi. Ticaret ve ticaretin finansmanının dijital dönüşümünde Akbank’ın we.trade’i kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı iş ortağı olarak seçmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

