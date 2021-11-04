banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!
Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!
Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı
Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı
Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı
Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı
Rus uçağı radardan kayboldu!
Rus uçağı radardan kayboldu!

Akbank, we.trade ağına katıldı

- Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal:- "Geleneksel dış ticaret yöntemlerinin yanı sıra, müşterilerimizin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artıracak blockchain teknolojisi ile desteklenen finansman ürünlerini we.trade platformu aracılığı ile sunmayı hedefliyoruz"- we.trade Innovation DAC Başkanı Agnes Joly:- "Uluslararası itibarı, dış ticaret finansmanına verdiği destek ve inovasyon iştahıyla Akbank, Türkiye'nin önde gelen banka ve ticaret ortaklarından biridir. Akbank'ın bu adımı, we.trade'in değer önerisinin, iş modelinin ve iş ortaklarına sunduğu avantajların uygunluğunun da bir kez daha doğrulanmasıdır"

Ekonomi 04.11.2021, 12:13
Akbank, we.trade ağına katıldı

İSTANBUL (AA) - Akbank, ihracatçılara alacak garantisi ve finansman sağlarken ithalatçılara da güvenli ve dijital bir ortamda akıllı sözleşmelerle ödeme garantisi sunan blockchain tabanlı bir dış ticaret platformu olan we.trade ağına katılan ilk Türk bankası oldu.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, dış ticaret alanındaki uzmanlığını, vizyonunu, inovasyon ve dijitalleşme odaklı yatırımlarını bir adım öteye taşıyan banka, Avrupa bankalarından oluşan we.trade konsorsiyumuna katıldı.

Akbank, bu platform ile ihracatçıların ve ithalatçıların akıllı sözleşmeler ile güvenilir dijital bir ortamda ticaret yapmalarına imkan sağlarken, aynı zamanda işlerini büyütmelerine katkı sağlamak için ek işletme sermayesi ve finansman çözümleri de sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, şunları kaydetti:

"Hem dünya hem de Türkiye'de dış ticaretin büyük kısmı açık hesap ticarete dayanıyor. Bu anlamda uluslararası ticarette güvenlik ve hız sağlayan inovatif dijital bankacılık çözümlerini müşterilerimiz ile buluşturmak büyük önem taşıyor. Geleneksel dış ticaret yöntemlerinin yanı sıra, müşterilerimizin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artıracak blockchain teknolojisi ile desteklenen finansman ürünlerini we.trade platformu aracılığı ile sunmayı hedefliyoruz.

Platformda başlatılan işlemlerin uçtan uca izlenebilmesine imkân sağlayan, müşterilerimize yeni deneyimler kazandırabilecek ürünleri sunmaktan gururunu yaşıyoruz. Ayrıca Avrupa'nın önde gelen bankalarının yer aldığı we.trade platformu ile tahsilat konusunda risk endişesi olan ihracatçıların önünü açarak ihracatın büyümesine destek olacağımıza inanıyoruz."


- "Akbank’ı we.trade kullanıcı bankalar arasında görmekten mutluluk duyuyoruz"


Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, hem bireysel hem tüzel müşterileri için yenilikçi dijital hizmetler sunmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Yüce, şu bilgileri verdi:

"we.trade ile yaptığımız bu iş birliği ile platforma dahil olan ilk Türk bankası olarak, dış ticaret müşterilerimize yönelik yenilikçi bir hizmeti başlatmış olduk. Çoklu taraf ve blockchain uygulamalarını içeren ticaret finansmanı süreçlerimizde, yüksek maliyetlere maruz kalmadan, riski azaltan hızlı ve güvenilir dijital finansman seçenekleri sunuyoruz.

Blockchain teknolojisinin bel kemiğini oluşturan akıllı sözleşmeler sayesinde, müşterilerimizin dış ticaret işlemlerini daha az operasyonel iş yükü ile daha güvenli yapmalarına imkan sağlayacağız. Bu deneyimin dış ticaret müşterilerimizin ticari faaliyetlerine daha da değer katacak olması bizleri çok heyecanlandırıyor."

we.trade Innovation DAC Başkanı Agnes Joly ise, Akbank'ı we.trade kullanıcı bankalar arasında görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Akbank'ın platforma katılımı ile kullanıcı bankalar ve tüzel müşterilerinin we.trade ağının genişlemesinden faydalanabileceğini aktardı.

Joly, "Uluslararası itibarı, dış ticaret finansmanına verdiği destek ve inovasyon iştahıyla Akbank, Türkiye’nin önde gelen banka ve ticaret ortaklarından biridir. Akbank'ın bu adımı, we.trade'in değer önerisinin, iş modelinin ve iş ortaklarına sunduğu avantajların uygunluğunun da bir kez daha doğrulanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

we.trade Innovation DAC CTO'su Mark Cudden ise, "Akbank’ın katılımı, we.trade ağının global genişleme stratejisini daha da kuvvetlendirdi. Ticaret ve ticaretin finansmanının dijital dönüşümünde Akbank’ın we.trade’i kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı iş ortağı olarak seçmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

#AKBANK #Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal #we.trade Innovation DAC Başkanı Agnes Joly
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6