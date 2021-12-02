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Akbank, UNEP FI Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık Taahhüdü'nün kurucu üyesi oldu

- Akbank Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı:- "UNEP FI'ın bu yeni girişimine destek vererek önümüzdeki dönemde finansal kapsayıcılık ve sağlık alanında ölçülebilir hedefler açıklayacağız"

Ekonomi 02.12.2021, 11:49
Akbank, UNEP FI Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık Taahhüdü'nün kurucu üyesi oldu

İSTANBUL (AA) - Akbank, dünya çapında 28 banka ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ortaklığıyla geliştirilen, finansal sağlık ve kapsayıcılığı teşvik etmeyi amaçlayan UNEP FI Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık Taahhüdü'nün kurucu imzacısı oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, girişime imzacı olan bankalar, 18 ay içinde finansal sağlık ve kapsayıcılık alanında ölçülebilir hedefler ve bu hedefler doğrultusundaki performansını düzenli olarak açıklamayı taahhüt ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı, Akbank'ın UNEP FI Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık Taahhüdü'nün kurucu üyesi olmasının, bankanın bu alana verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Özellikle tasarruf oranının düşük olduğu gelişmekte olan piyasalarda, kalkınma ve ekonomik büyüme için finansal hizmetlere erişimin kritik önem taşıdığını vurgulayan Tunalı, şunları kaydetti:

"Şirketlerimizin ve bireylerimizin ekonomik açıdan güçlenebilmesi için finansal kuruluşların ürün ve hizmetlerini çeşitlendirerek finansal sağlığı destekleyici çözümler geliştirmesi gerekiyor. Biz de bu yılın başında açıkladığımız sürdürülebilirlik stratejimizde, finansal kapsayıcılığı da odak alanımız olarak belirledik. Finansal kapsayıcılık anlayışımızla tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak ürün ve hizmetler geliştiriyoruz.

Gençler, KOBİ'ler, kadınlar, girişimciler gibi farklı gruplar için özel finansman destekleri oluşturduk. Finansal okuryazarlığın gelişimine yönelik projelerimizle müşterilerimizin finansal sağlığına da katkıda bulunuyoruz. Bu alanda dünya çapındaki öncü bankalarla birlikte UNEP FI'ın bu yeni girişimine destek vererek önümüzdeki dönemde finansal kapsayıcılık ve sağlık alanında ölçülebilir hedefler açıklayacağız. Bu sayede sektörümüze de farkındalık ve şeffaflık bakımından öncülük edeceğiz."

#AKBANK #UNEP FI Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık Taahhüdü
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