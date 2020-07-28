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Akbank'tan ekonomiye 296 milyar TL destek

Kredi desteğini 254 milyarı nakdi olmak üzere toplam 296 milyar lira seviyesine çıkardıklarını aktaran Akbank Genel Müdürü Binbaşgil, "Bankamız ilk yarıyılda 975 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 885 milyon TL konsolide net kâr elde etti" dedi.

Ekonomi 28.07.2020, 22:19
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Akbank'tan ekonomiye 296 milyar TL destek

Akbank, 2020 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Akbank, yılın ilk yarısında 296 milyar lira kredi desteği sağladı.

Konuyla ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “COVID-19 salgını tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiledi. Ülkemizde, yaşanan salgının olumsuz etkilerini azaltmak adına, alınan birçok önlemin yanı sıra, bankacılık sektörünün önemli katkıları oldu. Şimdi hızlı bir toparlanma ve büyüme sürecine girmek üzereyiz. Akbank da sağlam finansalları, güçlü öz sermayesi, altyapısı ve deneyimiyle ülkemizin gelişimine kuvvetli bir şekilde katkıda bulunmaya devam edecektir.” dedi.

Toplam mevduatı 259 milyar TL'ye ulaştı

Pandeminin etkisi altında geçen yılın ilk yarısında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 254 milyarı nakdi olmak üzere toplam 296 milyar TL seviyesine çıkardıkları bilgisini veren Hakan Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Reel sektörümüzün gelişimine, şirketlerimize sağladığımız kredilerimizle katkı yapmaya bu dönemde de devam ederek, ikinci çeyrekte özel ve yabancı bankalar arasındaki TL krediler pazar payımızı önemli seviyede artırdık. Yılın ilk altı ayında toplam mevduatımız 259 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 444 milyar TL seviyesine ulaştı. Güçlü sermaye yapımızla reel sektörün gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Salgın sürecinde bankamıza ulaşan öteleme talepleri paralelinde, 618.000’in üzerinde ve anapara tutarı 24 milyar TL’yi aşan kredinin yaklaşık 8.5 milyar TL’lik taksitini kısa süre içinde öteledik. Bankamız ilk yarıyılda 975 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 885 milyon TL konsolide net kâr elde etti.”

“Yatırımcıların Türk Bankacılık sektörü ve Akbank’a güveni sürüyor”

COVID-19 salgınının başlamasından sonra Türkiye bankacılık sektörünün ilk Eurobond tahvil ihracını gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Hakan Binbaşgil, 5,5 yıl vadeli 500 milyon ABD doları tutarındaki işlemin getirisinin ve kupon oranının yüzde 6,80 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Tahvil ihracına beklenenin yaklaşık 3 katı seviyesinde 1.5 milyar dolarlık talep geldiğini söyleyen Binbaşgil, "Bu güçlü talep yatırımcıların Türk Bankacılık Sektörü ve Akbank'a duyduğu güvenin bir göstergesi. 72 yıldır istikrarlı ve şeffaf yönetimi, uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışı, sağlam bilançosu ve uluslararası standartların üstündeki dijital altyapısı ile hizmet veren Akbank, Türkiye ekonomisi ve reel sektörünün büyümesine destek sağlamak için kaynak yaratmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

14'üncü kez “Türkiye’nin En İyi Bankası” ödülünü aldı

Akbank’ın Euromoney dergisi tarafından 14'üncü kez “Türkiye’nin En İyi Bankası” ödülünü almasından mutluluk duyduklarını belirten Binbaşgil, şöyle konuştu:

“Sağlam finansallarımız, güçlü teknolojik altyapımız ve geleceğin bankacılığı vizyonumuzla, çok başarılı işler yaptık. Yapay zeka ve müşteri deneyimi tasarımı gibi belirlediğimiz ana eksenlerde geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca nitelikli insan kaynağımızın yeni yetkinliklerle yeni normale uyumu konusunda da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu zorlu dönemde bile ülkemize kaynak sağladığımız sendikasyon ve bono ihraçları gibi finansal işlemlerimizde, beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaşmak bizi memnun ediyor. Tüm bu yapılanlar ışığında Akbank’a 14. defa 'Türkiye’nin En İyi Bankası' unvanı verilmesini çok anlamlı buluyor ve bundan gurur duyuyoruz. Bu başarımızda ve yılın ilk yarısındaki yüksek performansımızda payı olan Akbanklılar başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”

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